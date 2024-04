L’Isola sempre più vuota Entro i prossimi tre anni 90mila residenti in meno  

Più nascite che funerali soltanto in sei comuni su 377, mentre appena 44 riescono comunque a bilanciare con l’arrivo di nuovi residenti. E non si salvano più neanche i centri costieri, fino al 2018 gli unici a poter contare su un’anagrafe in attivo. Non è più una ciambella col buco, bensì una Sardegna in rosso quella delineata dallo studio Crei-Iares, istituto di ricerca Acli, sul trend demografico 2017-2023.

Erosione senza freno

Un focus sullo spopolamento che mette in luce una voragine demografica difficilmente colmabile, che da una media di -5mila residenti all’anno, a partire dal 2019 ha segnato un’accelerazione con un’erosione annua più che raddoppiata (-13mila). Di più, se nel 2022 il saldo negativo si era fermato a -2.631, nel 2023 il calo è proseguito con oltre 12mila abitanti in meno. A conti fatti, nell’arco di quasi nove anni l’Isola ha perso 83mila abitanti e con questa tendenza, in base alle proiezioni Istat, da qui al 2030 («Con un prevedibile anticipo al 2027», rilevano le Acli) ne conterà 90mila in meno, scendendo sotto la quota di un milione e mezzo di residenti (oggi sono un milione e 575mila), quando solo nel 2021 la popolazione è andata sotto il milione e 600mila.

La mappa dei territori

Sarà il Sud Sardegna a segnare il dato peggiore: -9% dei residenti, ovvero 30.468 persone (tra i quali 10mila bambini). Nuoro e provincia vedranno mancare una quota di 17.500 abitanti (-8,68%) dei quali 6mila bambini; Oristano ne perderà quasi 14mila (-8,65%) dei quali 3.800 bambini; mentre Cagliari e Sassari avranno variazioni in negativo più contenute, rispettivamente di quasi 16mila abitanti (-3,76%) di cui 12mila della fascia 0-14 anni; e 23.440 (-4,92%) di cui 13mila bambini. Un quadro allarmante: da qui a sei anni l’Isola conterà quasi 45mila bambini in meno; avrà una forza lavoro (18-64 anni) ridotta di 118mila addetti; mentre gli over 65 saranno ben 70mila in più.

I numeri non mentono

A questi ritmi – con un tasso di natalità di 4,9 nati ogni mille abitanti (solo vent’anni fa era di 8,3 nati), costantemente più basso della media italiana (6,7) – andrà sempre peggio. Lo studio dell’osservatorio Acli fotografa anche il futuro demografico dell’Isola al 2050 (rispetto al 2021), l’arco di una generazione. La Sardegna conterà appena un milione e 264mila, con -59.250 bambini e ragazzi (0-14 anni), in pratica un terzo (da 173.501 a 114.251); la forza lavoro (fino a 64 anni) ridotta di 400mila addetti, ben il 40%; con l’unica voce attiva dei pensionati (over 65) che cresceranno del 34% passando da 401mila a 537mila (cioè +135mila). Il calo demografico ha subito un’accelerata nel 2019, quando da una media annua di -5mila residenti di saldo negativo si è passati a una media di -13mila, con un picco di -21.577 nel 2021 (dovuto anche alla pandemia), uno stallo di -2.631 nel 2022; e un altro crollo nel 2023 con -12.385 residenti. Nell’arco di cinque anni la provincia del Sud Sardegna ha perso più di 20mila abitanti, Sassari oltre 19mila; Nuoro 12mila, Oristano 9mila e Cagliari (città metropolitana) 12.400, «nonostante», è la nota, «il fiorire dell’economia e la centralizzazione delle istituzioni».

