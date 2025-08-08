L’Isola sana e genuina attrae i mercati  

Dall'olio extravergine di oliva al miele di macchia mediterranea, il pane di grani antichi, i formaggi dei pascoli galluresi e gli ortaggi raccolti all'alba: dalla campagna alla città, i prodotti della terra viaggiano a chilometro zero e arrivano a Olbia, sui banchi gialli, affacciati sul mare, del primo mercato Campagna amica di Coldiretti Nord Sardegna, realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Olbia e inaugurato ieri.

Venti stand in cui cittadini e turisti incontrano le eccellenze agroalimentari del territorio: non solo uno spazio commerciale, il mercato contadino a Olbia, crocevia internazionale, è un presidio di educazione alimentare e una vetrina per promuovere le aziende locali ed esporre l'identità autentica dell'Isola. «Iniziative come questa sono strumenti strategici per mettere l’agroalimentare al centro dello sviluppo del territorio, creando nuove occasioni occupazionali e imprenditoriali, soprattutto per le giovani generazioni: è fondamentale rafforzare la nostra capacità di esportare e di generare valore aggiunto per il lavoro dei nostri agricoltori e allevatori e di costruire filiere sempre più solidi e riconoscibili», ha detto il presidente nazionale Coldiretti, Ettore Prandini. «Negli anni Novanta abbiamo compiuto una scelta chiara, quella di schierarci al fianco dei cittadini per garantire loro un cibo sano e distintivo», ha continuato il segretario generale, Vincenzo Gesmundo, ricordando l'impegno di Coldiretti nella causa a sostegno degli allevatori sardi e delle loro attività compromesse dalla dermatite bovina.

«Oggi è fondamentale parlare dell'origine per rendere il consumatore consapevole e l'origine sono i nostri produttori che con grande tenacia garantiscono prodotti di qualità», ha affermato la presidente nazionale di Campagna amica, Dominga Cotarella. «Il mercato Campagna amica consolida un ponte tra produttori e consumatori e il progetto di Olbia rafforza il legame tra campagna e città in un territorio ad alta vocazione turistica in cui la Sardegna può raccontarsi con orgoglio», ha detto il presidente Coldiretti Nord Sardegna, Antonello Fois, al taglio del nastro con il direttore, Marco Locci, e il sindaco Settimo Nizzi, che ha commentato: «Chiudiamo un lungo percorso che ci porta a un grande risultato e aggiunge valore economico, sociale e culturale alla città».

