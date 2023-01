L’Isola resta nel Mondiale 

La Sardegna si conferma terra dei motori anche nelle due ruote e si prepara a ospitare, come nel 2022, una prestigiosa doppietta iridata. Il 25-26 marzo, la pista sabbiosa di Riola Sardo sarà teatro del poker di gare dell’Mx Gp of Sardegna, 2º round del Campionato del Mondo di Motocross per la classe regina MxGp e la Mx2, nonché data dell’Europeo Emx250 e del Mondiale femminile Wmx, in cui spiccherà l’italiana Kiara Fontanesi, a caccia del 7º titolo dopo la nascita della sua secondogenita. Il 20-21 maggio, invece, riflettori puntati sul Sardinia Circuit di Tramatza, veloce tracciato in asfalto con porzione sterrata dove, dopo l’esordio di giugno 2022, andrà in scena la 2ª spettacolare tappa del Campionato Europeo e Mondiale delle Supermoto S1. L’Isola, dunque, conserverà un posto nell’Olimpo delle due discipline motociclistiche, confermate per il 2023 (e il 2024), nel ricco calendario dei grandi eventi sportivi promossi dell’assessorato al Turismo che sarà presentato stamane a Palazzo Doglio.

Internazionali no

Dopo quelle collezionate a settembre 2021 e maggio 2022, il circuito “Le Dune” del Motoclub Motorschool Riola a marzo calerà il tris di presenze iridate e continuerà a scrivere la storia del motocross sardo. Come anche “Il Lazzaretto” di Alghero, da anni la sabbia riolese è riferimento dei centauri che nel mite inverno sardo vi preparano la stagione - come faceva anche il leggendario Tony Cairoli - e poi tornano per conquistare punti preziosi per il titolo. Stavolta, il Gp of Sardegna sarà l’unica chance di vedere in azione i migliori centauri delle ruote tacchettate, dal 5 volte campione del mondo Tim Gajser, sloveno della Honda Hrc, allo svizzero della Yamaha, Jeremy Seewer, passando per il francese Febvre, lo spagnolo Prado e l’italiano Guadagnini. Nel 2023, infatti, non è prevista la consueta tappa sarda degli Internazionali d’Italia, prologo del Mondiale ospitato per ben 9 volte a Riola e 3 ad Alghero. Stavolta la Federazione ha fatto un’altra scelta: Ponte a Egola (12 febbraio) e Pietramurata (19 febbraio), che ad aprile ospiterà un round iridato.

Il commento

«Prezzi popolari e postazioni migliorate per gli spettatori: vorremmo venisse anche chi ancora non conosce questo sport. La cornice di pubblico ci ripaga degli sforzi ed è un orgoglio per la Sardegna, la cui bandiera campeggia in un calendario iridato», il commento del presidente del Mc Riola, Fulvio Maiorca. «Un ringraziamento alla Giunta Regionale, in particolare al promotore dei grandi eventi, l’assessore Gianni Chessa, che con grande impegno li porta in Sardegna, all’assessore Giuseppe Fasolino e al consigliere Emanuele Cera».