L’Isola regina delle spiagge da sogno 

Sabbie dorate, mare cristallino, panorami mozzafiato e tanto altro ancora. Le spiagge della Sardegna si confermano tra le più belle del mondo e quest’anno strappano anche il record di premi che ogni anno Legambiente assegna solo ai territori più incontaminati del Paese. La guida “Il Mare più bello 2024” dell’associazione ambientalista ha infatti incoronato la nostra Isola premiando con le “5 Vele”, il massimo riconoscimento possibile, ben sette località sarde sulle 33 totali. Nessun’altra regione è riuscita a fare meglio.

Paradiso in terra

A spiccare su tutte è la costa di Baunei, in Ogliastra, salita sul terzo gradino del podio nazionale dietro solo ai mari di Pollica (in provincia di Salerno) e Nardò nel Leccese. Il tratto di costa orientale dell’Isola non a caso può vantare un ventaglio incredibile di scorci che tutto il mondo ci invidia, da Goloritzè a Cala Sisine, passando per Cala Luna o Cala Mariolu.

Ma le bellezze dell’Isola non sono certo finite: per Legambiente i litorali da Oscar sono anche Domus de Maria (quarta nella classifica italiana), Cabras, Santa Teresa Gallura, San Teodoro, Posada e Bosa.

Missione compiuta

Marta Battaglia, neo presidente regionale di Legambiente, sa bene che questo tipo di riconoscimenti non arriva per caso: «A Madre Natura va gran parte del merito, ma è stato il lavoro compiuto in questi anni a fare il resto. Siamo infatti riusciti a creare un circuito virtuoso che ha coinvolto amministrazioni e imprese locali, sempre più attente alla tutela di un bene ambientale inestimabile. Abbiamo quindi raggiunto un obiettivo comune, quello di far convivere la godibilità turistica dei luoghi con la loro conservazione in chiave ambientale».

Battaglia ricorda infatti che al centro delle “Vele” non c’è solo il turismo. «L’associazione premia i territori che sono riusciti a sviluppare un sistema di servizi attorno alle località balneari, dalla tutela degli ecosistemi presenti alla valorizzazione dell’entroterra, quest’ultimo valvola di sfogo importante contro il sovraffollamento delle coste, che deve essere sempre più al centro di un piano ragionato di sviluppo e non un “piano B” per le giornate di maltempo da non poter trascorrere in spiaggia».

