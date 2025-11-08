L’Isola protagonista all’Expo 

Entra nel vivo l’undicesima edizione dell’Expo del turismo culturale di Barumini con una giornata, quella di ieri, dedicata alle realtà locali e al tema dell’identità. Parola, quest’ultima, al centro della conferenza “Identità? Sostantivo femminile plurale”, curata dalla professoressa Maria Antonietta Mongiu, che ha condiviso con il folto pubblico un messaggio di fiducia e consapevolezza, uno sguardo aperto verso il futuro. Il coro di Isili e le launeddas di Franco Melis hanno accompagnato l’incontro intrecciando parole e suoni in un dialogo tra memoria e modernità.

La riforma

Nel suo intervento, Mongiu ha commentato anche l’esecuzione di Nanneddu meu: «Mai cosa più opportuna è stata cantare questa canzone. Il ricordo di Andrea Parodi. Questa canzone è tanto significativa quanto il pensiero dello stesso poeta che in una frase celeberrima racconta ciò che avviene in questo momento con l’alibi delle cosiddette rinnovabili».Un passaggio importante è stato dedicato all’inserimento del principio di insularità nella Costituzione: «L’insularità è la forma più alta di un’identità femminile plurale: accogliente, stratificata, non rigida, capace di scrivere futuro. È stata una rivoluzione culturale, l’unica riforma della Repubblica nata da una raccolta di firme popolari».

Il programma

La giornata ha ospitato inoltre la presentazione del volume “Lo scrigno. Storie, fatti, contesti, persone” di Luigi Lilliu, autobiografia che intreccia memoria personale e servizio pubblico. I saluti introduttivi sono stati affidati al generale Adriano Siuni, consigliere nazionale Anfi per la Sardegna. Tra gli altri momenti centrali del programma, anche la conferenza “Conservare il pianeta: i siti naturali Unesco come modello di sostenibilità”, dedicata al confronto tra esperienze di tutela ambientale, gestione del patrimonio e valorizzazione turistica.

L’Expo domani chiuderà con la presentazione del corso di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali dell’Università di Cagliari, in collaborazione con la Soprintendenza e l’Istituto nazionale di fisica nucleare, progetto che porterà tecnologie avanzate e nuove competenze in Marmilla. Non solo cultura, ma anche mercato delle idee: gli incontri B2B con tour operator italiani e stranieri, le visite ai siti del territorio insieme ai laboratori del gusto e alle degustazioni degli artigiani locali, raccontano la Sardegna che è tradizione, innovazione e identità condivisa. «Quello che stiamo vivendo in questi giorni - conclude Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini - è il risultato di un pensiero collettivo: una rete che unisce istituzioni, università, operatori e comunità locali».

