L’isola più suggestiva narrata dagli scatti di undici fotografi 

Gli scorci più belli e caratteristici dell’isola di San Pietro visti attraverso gli obiettivi di undici fotografi amatoriali che hanno celebrato con i loro scatti l’amore per l’isola.

A Carloforte ieri è stata inaugurata la mostra “Uiza Drentu”, nei pressi dell’archiotto, in via Duca San Pietro. Le fotografie in esposizione anche oggi e domenica, sono state scattate da Anna Rosa Biggio, Mario Camboni, Giuseppe Della Serra, Francesca Franzini, Mario Pinna, Serafino Schirra, Siddu Francesco, Giuseppe Simeone, Mariantonietta Sgrò, Martino Verderosa e Salvatore Volpe. L’appuntamento con la mostra Uiza Drentu è aperto a tutti. (a. pa.)

