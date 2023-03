L’Isola oltre l’estate Arrivano le guide per il turismo attivo 

Dalle lunghe traversate, come il “Selvaggio Blu”, a un viaggio nell’antichità con il Periplo di Capo San Marco, dai mondi di roccia – ad esempio i vulcanismi di Monte Torru – agli scenari fluviali, uno è la Cascata di piscina Irgas: la guida dedicata al trekking racconta trenta diversi percorsi, dà consigli su come affrontarli, segna numeri utili e contatti con esperti, aggiunge le prelibatezze del territorio. Stesso discorso per gli altri cinque volumi online.

Sono state presentate il mese scorso alla Bit di Milano, ora verranno riproposte alla Bitas (la Borsa internazionale del turismo attivo in Sardegna) che si svolgerà il 23 marzo ad Alghero. Per la Regione sono «un importante veicolo nell’ambito del digital marketing», per gli operatori locali, «se non si fa nulla per i trasporti, questi strumenti, seppur belli, non servono per attirare visitatori italiani e stranieri in primavera e in autunno».

Ancora una volta la parola d’ordine è “destagionalizzare”. Ampliando l’offerta, consigliando esperienze, mettendo in rete luoghi e attività. Non tutti sanno che l’assessorato al Turismo ha messo in campo un nuovo progetto: sei guide in formato digitale – scaricabili gratuitamente dal sito della casa editrice Edt che le ha pubblicate – che contengono itinerari e informazioni su trekking, cycling, mountain bike, canoa e kayak, climbing e canyoning, diving.

Le “vetrine”

Gli itinerari

«Ogni iniziativa è utile per andare oltre il mare, per accarezzare questo sogno e credere in un turismo tutto l'anno», sottolinea l’assessore Gianni Chessa. «Quattro mesi non ci devono bastare, dobbiamo promuovere e valorizzare i territori dell’interno, la sfida adesso è richiamare i visitatori da ottobre ad aprile. Facendo sistema – prosegue – coinvolgendo i piccoli Comuni, aprendo a ogni buona proposta che arriva dagli addetti ai lavori, bisogna adottare una volta per tutte un cambio di passo. E per farlo puntiamo sui grande eventi sportivi e sulle attività outdoor».

La destinazione

Il dibattito è in corso nel momento in cui per Pasqua, il 9 aprile, tra meno di un mese e con un clima già gradevolissimo, la stragrande maggioranza degli alberghi dell’Isola non aprirà. Perché la Sardegna continua comunque a essere una destinazione quasi esclusivamente balneare. Malgrado – per dire – sentieri e piste da attraversare pedalando (come spiega la guida ad hoc) tra monti, foreste, storia e archeologia.

«Il fatto è che questo mercato si autoalimenta», spiega Giovanni Lamieri di Sardinia Cycling, agenzia votata al mountain biking, al cicloturismo, e in generale alle vacanze attive tutto l’anno. «Le belle guide non bastano se poi da fuori non si può arrivare perché mancano i voli. A Maiorca, a Tenerife, ci sono collegamenti sette giorni su sette a prezzi accessibili, se qualcuno vuole venire in Sardegna in questo periodo spende cifre spropositate e non ha neppure la garanzia di poter rientrare a casa quando vuole. Le vacanze attive sono brevi e legate al momento: si guardano le previsioni e si decide di partire subito, cosa impossibile per venire qui. Noi siamo totalmente fuori dai radar della destagionalizzazione. Quindi le iniziative di marketing, che valgono a breve scadenza, non hanno senso se offrono cose che non si possono concretizzare. Magari hanno un uso interno, per i sardi, ma quante proposte dirette ci sono già a livello locale?».

