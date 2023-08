L’Isola nuda, tra affari e salute 

Saranno tre giorni di festa per promuovere la nudità come pratica possibile nella natura, tra arte, musica e dibattiti, avendo come obiettivo lo sviluppo del Distretto del Turismo Naturista della Sardegna. Si chiama “L’Isola Nuda” ed è il primo festival nazionale sul diritto alla nudità organizzato dall’Associazione naturista italiana Anita, in collaborazione con la compagnia Teatro d’Inverno.

L’agenda

Gli eventi si svolgeranno dal primo al 3 settembre tra Alghero e Sassari, nelle due delle sei spiagge naturiste già autorizzate in Sardegna con deliberazioni comunali: la Baia delle Ninfe a Porto Conte e Cala Torre Bianca, a Porto Ferro, con alcune incursioni in un agriturismo di Olmedo. «L’unico festival in Italia, con base in Sardegna, aperto alla nudità, sempre facoltativa e mai obbligatoria, sia per il pubblico che per gli artisti», spiegano Giuseppe Ligios e gli organizzatori che hanno allestito un ricco calendario: teatro, musica, Dj set e momenti di performing arts collettiva. Abbattere i pregiudizi e i luoghi comuni legati all’esposizione del corpo nudo è uno dei propositi, ma c’è tanto di più. Esiste un segmento dell’industria della vacanza con numeri importanti: il turismo naturista coinvolge oltre 500mila italiani, anche se solo il 30 per cento decide di trascorrere la propria vacanza in Italia, portando in dote un fatturato di circa 54milioni di euro. In Europa si stimano circa 20milioni di turisti che praticano il naturismo, olandesi e francesi in testa. La Sardegna con le sue sei spiagge autorizzate ha già superato la Toscana diventando la prima regione per il turismo naturista.

La mappa

L’ultimo arenile, in ordine dei tempo, che compone il puzzle delle spiagge naturiste è quello di Bari Sardo, Sa Marina, addirittura inserito nel Pul, dunque con una dignità suggellata dagli strumenti urbanistici. «Un passaggio storico, – commenta Sergio Cossu del consiglio direttivo nazionale di Anita – molto importante anche per stabilizzare le spiagge naturiste “miste”, tenendo conto che si tratta sempre di spiagge libere, accessibili a tutti e non esclusive». Anche il Comune di Quartu seguirà lo stesso iter, mentre l’associazione Anita sta dialogando con la Regione perché la vacanza naturista faccia parte a pieno titolo del nuovo Piano strategico del Turismo in via di elaborazione. In pochi anni la Sardegna ha fatto passi da gigante. Nel 2018 la prima spiaggia naturista, è stata quella di Porto Ferro, sotto la torre aragonese, nel Comune di Sassari. Dopo pochi giorni si è aggiunta Piscinas sud, di Arbus. Nel 2022 le spiagge di Is Benas a San Vero Milis, Feraxi a Muravera e la Baia delle Ninfe ad Alghero. L’ultima arrivata è Sa Marina a Bari Sardo. Quartu ci sta lavorando. «Tutte sono inserite in aree protette – fa notare Cossu – nudità e natura: una scelta strategica».

Il programma

Venerdì primo settembre, dalle 21, il Festival debutta nei giardini dell’azienda agricola “I Vigneti”, Santa Caterina a Olmedo. Qui il Teatro d’Inverno presenterà in forma di spettacolo-apericena “Venere in pelliccia”, pièce ispirata all’omonima sceneggiatura di David Ives e al romanzo di Leopold von Sacher-Masoch. Sabato 2 saranno sei gli appuntamenti. Alle 11.30 l’incontro “Naturist Friendly, il Distretto dei turismo naturista in Sardegna” moderato da Sergio Cossu. Insieme alle amministrazioni, manager delle aree naturali protette, operatori economici verrà affrontato il tema della nudità nelle spiagge e nei luoghi riconosciuti, come forma di ecoturismo rispettoso dell’ambiente e delle comunità. Il weekend proseguirà tra percorsi olistici, musica e laboratori artistici.

