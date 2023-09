L’Isola nuda piace ai sindaci: le vacanze naturiste  grande opportunità di sviluppo 

Camminando nella natura, tra il lago di Baratz, le dune di sabbia, arrivando al mare blu di Porto Ferro, completamente nudi, ma non necessariamente. Molti preferiscono tenere indosso il costume. Perché la pratica del naturismo è sinonimo di libertà. «In cappotto, con gli stivali, vestiti o spogliati, la parola libertà deve significare anche questo», riferisce Pamela Deiana consigliera di Anita, l’Associazione Naturista Italiana.

L’Isola nuda

In questi giorni tra Alghero e Sassari si sta svolgendo il festival “L’Isola Nuda”, sul diritto alla nudità, tra arte, musica e dibattiti, avendo come obiettivo lo sviluppo del Distretto del Turismo Naturista in Sardegna. Gli eventi sono ospitati in due delle sei spiagge naturiste già autorizzate con deliberazioni comunali: la Baia delle Ninfe a Porto Conte e Cala Torre Bianca, a Porto Ferro. Qui ieri mattina si è tenuto un laboratorio di performing art in cammino, un percorso di esplorazione sensoriale per venticinque partecipanti. Nel pomeriggio “Ancestral dance”, ballo di gruppo, bendati e in cerchio, con musiche dal vivo. Anche in questo caso la nudità non era obbligatoria.

Il distretto

E mentre residenti e turisti si cimentavano nelle performance artistiche, imprenditori e amministratori, nello spazio esterno dell’agriturismo “I Vigneti”, discutevano di come sviluppare nell’Isola il Distretto del turismo naturista, in una tavola rotonda moderata da Sergio Cossu. «Molti sindaci lungimiranti scorgono nel turismo naturista grandi opportunità: una stagione lunga, meno impattante e rispettosa dell’ambiente», spiega Giampietro Tentori, presidente nazionale dell’associazione Anita. Oltre 500mila italiani si sono avvicinati a questa filosofia di vita. In Europa si stima siano circa 20milioni i turisti che praticano il naturismo. «Noi siamo già al lavoro per individuare una spiaggia – svela il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas – non abbiamo tanti spazi sul litorale turritano, ma sull’Isola dell’Asinara alcune cose specifiche possono essere fatte». Anche il direttore del Parco regionale di Porto Conte, Mariano Mariani, pensa a escursioni e trekking sui percorsi dell’area naturalistica dove ancora vive e nidifica l’avvoltoio grifone. «È un segmento particolarmente attento ai temi dell’ambiente e i mercati dove si sviluppa il turismo naturista sono evoluti, sono quelli del nord Europa», ricorda Mariani. «Attorno alla spiaggia occorre ampliare la gamma di servizi, perché non possiamo offrire solo un luogo». Il sindaco di San Vero Milis, Luigi Tedeschi, ha autorizzato la spiaggia di Is Benas «per affermare un principio – dice – quello della libera espressione. Quando un amministratore assume una decisione non lo fa solo per una questione economica».

Alghero ha istituito il suo litorale naturista nel 2022. «Avevamo proposto un ventaglio di cinque spiagge, – racconta l’assessore al Turismo Alessandro Cocco – alla fine la scelta è ricaduta su un arenile protetto, più riservato, a Porto Conte». Infine un monito: l’associazione Anita sta facendo pressing perché i litorali naturisti siano anche accessibili. «Basta spiagge nascoste e difficilmente raggiungibili, – aggiunge Pamela Deiana – noi abbiamo inventato un acronimo che è Snafa, che sta per Spiagge naturiste autorizzate di facile accessibilità».

