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Alghero.
12 luglio 2026 alle 01:10

L’Isola Nuda, in cammino senza vestiti 

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Camminare a corpo libero nella macchia mediterranea , raccogliere rifiuti sulla spiaggia, creare insieme opere d'arte con materiali di recupero e confrontarsi sul futuro del turismo sostenibile. È questa l'immagine che lascia la quinta edizione de "L'Isola Nuda", il festival che ad Alghero continua a rompere gli schemi e a dimostrare come il naturismo possa diventare uno strumento di cultura, inclusione e valorizzazione del territorio. L'iniziativa, promossa dalla Compagnia Teatro d'Inverno, punta ormai a consolidarsi come appuntamento internazionale, con l'obiettivo di promuovere un modello di turismo rispettoso dell'ambiente, inclusivo e capace di creare nuove opportunità per il territorio. A tracciare il bilancio della manifestazione è il direttore artistico Giuseppe Ligios. «L'obiettivo - spiega - è offrire anche a chi non conosce il naturismo un'occasione per confrontarsi senza pregiudizi con il tema della nudità, coinvolgendo soprattutto le istituzioni chiamate a valutare le potenzialità di questo segmento turistico». La manifestazione si è aperta con il convegno "L'Isola Nuda, una destinazione possibile?", ospitato dalla Fondazione Alghero ed è proseguita con esperienze nella natura del Parco di Porto Conte, incontri letterari e una camminata autorizzata anche in nudità lungo i sentieri del Monte Timidone.(c.fi.)

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