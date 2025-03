«L’Isola non sfrutta il mercato tedesco» 

Ammonta a 53 milioni di euro l’export della Sardegna verso la Germania nel 2024. Nonostante le esportazioni delle merci nostrane siano cresciute del 33% tra il 2023 e il 2024, l’Isola è fanalino di coda tra tutte le regioni italiane per i beni venduti a Berlino. A stilare la classifica è stato l'Ufficio studi di Confartigianato Sardegna attraverso un dossier che ha analizzato i dati Istat del biennio preso in esame.

Tutti i dati

A fare da contraltare al primato negativo dell’Isola, c’è la prima posizione della Lombardia che dalla vendita dei propri prodotti ha creato un giro d’affari da 19 miliardi di euro. Quello nazionale, invece, ne vale 68 in totale. Appena prima della Sardegna c’è la Calabria, penultima con un export che pesa 69 milioni di euro. «Per ciò che riguarda il valore aggiunto prodotto – spiegano da Confartigianato -, le esportazioni sarde rappresentano solo lo 0,1% di tutto il mercato italiano con l’estero e e solo lo 0,2% del valore aggiunto dell’Isola».

La divisione dei beni

Dall’analisi merceologica, risulta che nel 2024 le imprese sarde hanno piazzato alimentari e bevande per 16,8 milioni; prodotti chimici per 15,3; prodotti metalliferi per 9,3; moda per 3,5; prodotti petroliferi per 3,4; gomme, plastica-vetro-cemento per 3 milioni; apparecchiature elettriche per 1,7. «Il restante ammontare, per arrivare a 53 milioni, è dato da altre voci».

Ripartizione territoriale

Quanto alla provenienza delle merci esportate, in testa c’è il Nord Sardegna che tra il 2023 e il 2024 ha spedito verso la Germania 18,5 milioni di euro di beni, con un aumento del 13,8%. Da Oristano sono partiti prodotti per oltre 12 milioni di euro con una variazione del +763%. Dal Sud Sardegna il valore delle merci vendute nel mercato tedesco ha raggiunto quasi i 12 milioni di euro, facendo registrare un calo del 6,5%. Su Cagliari la contrazione è del 3,9% rispetto a un giro d’affare che non ha superato i 7 milioni. Infine Nuoro: 2,5 milioni di euro di esportazioni con un decremento del 12%.

Il commento

«I soli 53 milioni di euro di prodotti venduti non sono un segnale positivo per la nostra economia - commenta Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna -, per di più in una nazione come la Germania la cui popolazione apprezza i prodotti sardi e italiani e che vede residenti una quantità importante di nostri emigrati». Meloni osserva ancora: «Senza dimenticare l’ingente quantità di visitatori che apprezza la nostra terra garantendo un importante afflusso turistico. È necessario che si faccia di più e meglio per rafforzare tale rapporto che negli ultimi anni si è visibilmente allentato».

Partita americana

Oltre alle deboli esportazioni in Germania c’è un altro fronte che rischia di minare l’economia regionale: sono i dazi do Donald Trump, annunciati addirittura al 200% con un esito che si preannuncia nefasto soprattutto per i vini. «La Sardegna e la Toscana», secondo le proiezioni della Cia, la Confederazione italiana agricoltori, «sono i territori più esposti alle tassazioni a stelle e strisce». E le cantine dell’Isola, ovviamente, sono preoccupate.

