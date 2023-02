L’Isola non ha superato la crisi Covid  

Sulla scia dei vari provvedimenti governativi, il comparto delle costruzioni nell'Isola si conferma in netta crescita recuperando più velocemente le performance pre-Covid. Il Sud Sardegna registra un +22,15%, seguita da Sassari-Gallura (+21,02), Nuoro (+20,10), Cagliari (+17,27) e Oristano (+15,27). Bene il manifatturiero con tutte e cinque le province nella top 20 nazionale. Agricoltura in chiaroscuro (brilla solo Sassari-Gallura con +3,80%), male i servizi, dove operano le attività turistiche, culturali e ricreative, col segno meno in tutte le province.

Secondo il rapporto, nessuna delle cinque province sarde si è liberata degli strascichi del Covid superando la ricchezza prodotta nel 2019. Analizzando la variazione percentuale del valore aggiunto tra il 2019 e 2021, il migliore tra i territori sardi è Oristano che registra un -0,88% (40° in Italia), seguito da Cagliari con -0,91% (42°), Nuoro con -0,95% (44°), Sud Sardegna con -1,07% (50°). Chiude, in profondo rosso, il nord con -2,37% (95°). Per quanto riguarda il reddito prodotto pro-capite, Cagliari con 26.259 euro a testa si conferma la provincia più “ricca” (43° posto); segue Sassari-Gallura con 19.349 (77°), Nuoro con 17.809 (84°), Oristano con 17.210 (89°). Il Sud Sardegna, ultima con soli 14.542 euro, è terz’ultimo in Italia.

L'economia sarda non si è ancora lasciata alle spalle la crisi causata dalla pandemia. Lo dicono i dati provinciali dell’Istituto Tagliacarne-Unioncamere, rielaborati dall’Ufficio studi di Confartigianato, che hanno analizzato il valore aggiunto prodotto da ogni territorio sardo e italiano, tra il 2019 e 2021, prendendo in considerazione i dati di manifattura e costruzioni (in crescita), e di agricoltura e servizi (in calo).

L'economia sarda non si è ancora lasciata alle spalle la crisi causata dalla pandemia. Lo dicono i dati provinciali dell’Istituto Tagliacarne-Unioncamere, rielaborati dall’Ufficio studi di Confartigianato, che hanno analizzato il valore aggiunto prodotto da ogni territorio sardo e italiano, tra il 2019 e 2021, prendendo in considerazione i dati di manifattura e costruzioni (in crescita), e di agricoltura e servizi (in calo).

I territori

Secondo il rapporto, nessuna delle cinque province sarde si è liberata degli strascichi del Covid superando la ricchezza prodotta nel 2019. Analizzando la variazione percentuale del valore aggiunto tra il 2019 e 2021, il migliore tra i territori sardi è Oristano che registra un -0,88% (40° in Italia), seguito da Cagliari con -0,91% (42°), Nuoro con -0,95% (44°), Sud Sardegna con -1,07% (50°). Chiude, in profondo rosso, il nord con -2,37% (95°). Per quanto riguarda il reddito prodotto pro-capite, Cagliari con 26.259 euro a testa si conferma la provincia più “ricca” (43° posto); segue Sassari-Gallura con 19.349 (77°), Nuoro con 17.809 (84°), Oristano con 17.210 (89°). Il Sud Sardegna, ultima con soli 14.542 euro, è terz’ultimo in Italia.

I comparti

Sulla scia dei vari provvedimenti governativi, il comparto delle costruzioni nell'Isola si conferma in netta crescita recuperando più velocemente le performance pre-Covid. Il Sud Sardegna registra un +22,15%, seguita da Sassari-Gallura (+21,02), Nuoro (+20,10), Cagliari (+17,27) e Oristano (+15,27). Bene il manifatturiero con tutte e cinque le province nella top 20 nazionale. Agricoltura in chiaroscuro (brilla solo Sassari-Gallura con +3,80%), male i servizi, dove operano le attività turistiche, culturali e ricreative, col segno meno in tutte le province.

L’appello

«Quello che emerge dai dati, in generale, non è confortante», dicono Maria Amelia Lai e Daniele Serra, presidente e segretario regionale di Confartigianato. Ora, Stato e Regione devono cercare di affrontare al meglio nuove difficoltà, dai maxi-rincari energetici alla crescita del costo del denaro, all'inflazione che taglieggia il potere d'acquisto. Per questo chiediamo che venga concretizzato subito il principio di insularità. Gli imprenditori non vogliono assistenzialismo: chiedono solo di essere messi in grado di competere a pari regole con il resto delle realtà europee e del Mediterraneo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata