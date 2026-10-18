L’ISOLA NON ha iniziato a giocare 

Continua a piangere il piatto del basket femminile sardo: anche nel terzo turno di Serie A2 Femminile arrivano soltanto delusioni per le rappresentanti dell’Isola, con San Salvatore Selargius, Virtus Cagliari e Mercede Alghero superate rispettivamente da Sanga Milano, Alpo e Matelica (il Cus Cagliari osservava il turno di riposo). Il quadro complessivo è preoccupante: dall’inizio del campionato è arrivata una sola vittoria (quella della Virtus contro Vicenza) e ben 10 sconfitte, molte delle quali con distacchi pesantissimi. Il campanello d’allarme è già suonato.

Sanga spietata

Terza sconfitta su tre per la Sardinia Rent Selargius, superata in casa dal Sanga Milano per 56-44. Al cospetto di un’autorevole candidata alla promozione, però, le giallonere di coach Asunis hanno mostrato dei progressi incoraggianti.

La verve di Pandori e Ingenito ha messo in difficoltà le lombarde in avvio (10-4), ma la lunga ospite Nori ha rimesso tutto in equilibrio. Fatale al San Salvatore un break di 19-6 incassato nel terzo quarto. Nel finale Cutrupi e Fiorotto hanno provato a rimettere tutto in discussione, ma una tripla dell’ex Juhasz ha chiuso il conto.

Sardinia Rent Selargius : Fiorotto 7, Mura, Pandori 9, Ingenito 18, Cutrupi 6, Vargiu, Ruggeri, E. Corongiu, A. Corongiu 4, Jordan ne. Allenatore Asunis

Parziali : 12-11; 25-26; 31-45

La Virtus cede ad Alpo

Cade in trasferta la Sardegna Marmi Cagliari, battuta per 69-58 a Villafranca di Verona dall’Ecodem Alpo. Vano il buon avvio delle biancoblù, avanti 16-8 dopo pochi minuti. Le venete hanno preso il comando prima della pausa lunga per poi toccare anche il +11 nel terzo quarto. Malintoppi e Tykha hanno guidato la reazione delle virtussine, capaci di rientrare fino al -5. Nel momento cruciale, però, Alpo ha trovato punti pesanti da Peresson, protagonista dell’allungo decisivo. Per la Sardegna Marmi è la seconda sconfitta in tre gare.

Sardegna Marmi Cagliari : El Habbab 2, Bremaud 13, Ceccarelli 10, Tykha 15, Coser 6, Deidda ne, Setzu ne, Mattera 2, Pellegrini ne, Malintoppi 10. Allenatore Staico

Parziali : 19-20; 33-28; 53-43

Mercede travolta

Un secondo tempo da incubo condanna la Mercede Alghero, travolta al PalaManchia da Matelica (80-31). La resistenza delle catalane è durata a malapena dieci minuti, poi le marchigiane sono scappate via con i canestri di Tulonen e Bonvecchio. Nella ripresa dominio totale delle ospiti, capaci di mettere in piedi un parziale complessivo di 39-8. La squadra di Manuela Monticelli resta al palo nella classifica del Girone B.

Mercede Alghero : Murgia 12, Dell’Orto 4, Gkompetzisvili 2, Mitreva 5, Popovic 2, Derekyulieva 2, Puggioni, Kjolchevska, Bebbu ne, Silanos 2, Moro ne, Vaicekauskas 2. Allenatrice Monticelli

Parziali : 12-19; 23-41; 27-64

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