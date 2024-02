«L’Isola non diventerà la pattumiera italiana degli scarti radioattivi»  

Il verbo del leader ambientalista è fatto di paletti piazzati sul terreno politico. «La Sardegna non può diventare la pattumiera radioattiva d’Italia», è il primo sos che lancia Angelo Bonelli, il deputato-segretario dei Verdi arrivato ieri in Sardegna per sparare le ultime cartucce acchiappa-voto. Poi la prua è puntata contro le politiche targate Meloni-Lollobrigida: «I soldi della Pac, da noi osteggiata pure in Europa, vanno dati ai piccoli agricoltori e allevatori, oggi il 70% arriva alle grandi aziende».

Domenica esordite alle Regionali sarde come Alleanza Verdi e Sinistra.

«C’è grande euforia. A partire dal Consiglio regionale i Verdi è stato fatto uno straordinario lavoro di radicamento nei territori: le assemblee sono gremite di persone interessate a parlare di politica».

Eppure avete un “peccato originale”: alle Politiche coi Verdi è stata eletta Ghirra ma gli ex Progressisti hanno "sfilato” il simbolo a Zedda.

«Ghirra e Zedda non sono mai stati dei Verdi. Sono alleati importanti, semmai».

Cosa portate in dote al Campo largo della Todde?

«Partiamo dal fatto che la destra di Solinas ha creato enormi problemi alla Sardegna. Penso alla sanità totalmente abbandonata o all’assenza di investimenti sui trasporti. L’anno scorso, a tempo scaduto, hanno approvato il Piano della protezione civile dimostrando ancora una volta profonda inadeguatezza, visto il numero di incendi».

Il governo del territorio include l’abbandono delle campagne.

«Come Verdi riteniamo che siano urgenti misure anti-spopolamento. La fragilità dei territori deriva dalle mancate politiche di sostegno e valorizzazione delle zone interne. Ma anche lontano dalle città bisogna garantire uguali diritti alla salute, alla mobilità e all'istruzione. Non si può ridurre sempre tutto a una logica economicistica».

Il Ppr di Soru lo considera sempre una buona legge?

«L’ho difeso allora e lo difendo anche oggi. La Sardegna è conosciuta in tutto il mondo perché è riuscita a conservare le sue bellezze. Ma l'economia va costruita su 365 giorni: servono collegamenti ferroviari, un investimento che avrebbe importanti ricadute anche in termini occupazionali».

Assalto dell’eolico.

«Noi, ovviamente, siamo contro le speculazioni. È prioritaria una pianificazione ordinata dell’energia perché si arrivi a un abbassamento delle bollette. La Sardegna è in quel gruppo di regioni dove le fasce per kilowatt hanno uno dei coefficienti più alti, è inaccettabile: con quello che l’Isola produce oggi sarebbe autosufficiente».

È possibile una transizione energetica senza metano?

«La transizione col metano si sta esaurendo, anche se il Governo Meloni vuole trasformare l’Italia in hub del gas. Ma ieri l’Ad di Eni ha annunciato che i prezzi potrebbero aumentare. L’azienda, insieme ad Enel, ha accumulato in due anni 70 miliardi di extraprofitti. Qualcosa non va» .

Sull’eolico decide Roma, anche per via del decreto Draghi sostenuto dalla Todde.

«Il decreto prevedeva che la Giunta Solinas facesse la mappatura delle aree idonee. Non mi pare sia successo. Anche su questo il centrodestra ha dimostrato totale incapacità».

Adesso il leader è Truzzu.

«Una legge algebrica ci insegna che cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Todde è l’unica vera alternativa a questa destra che ha sfasciato la Sardegna».

