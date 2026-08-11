L’Isola nelle foto degli emigrati 

È Beatrice Spano, gesichese emigrata a Milano, la vincitrice della prima edizione del concorso fotografico “Isola lontana, anima acanta” nell’ambito della 28ª Festa dell’Emigrato. Il tema scelto per questa edizione, promossa da Pro Loco e Comune in collaborazione con le Acli, era “Partenza e integrazione”.

Spano, presidente del Circolo dei Sardi di Cesano Boscone e dirigente della Seu (Sardi Emigrati Uniti), è da anni impegnata nella promozione della cultura e delle tradizioni dell’Isola tra le comunità sarde della Penisola. La giuria ha apprezzato due fotografie capaci di raccontare il distacco dalla Sardegna e, allo stesso tempo, il rapporto costruito con la nuova comunità. Nella prima immagine, intitolata “La partenza”, Spano racconta il distacco attraverso i piccoli gesti quotidiani. La seconda, “Sardegna in Piazza Duomo”, ritrae il ballo tondo come simbolo di appartenenza e di capacità di trasformare le proprie tradizioni in un dono condiviso. Secondo posto per Daniela Erriu, nata a Gesico ed emigrata giovanissima a Montemurlo in Toscana. Terzo Franco Piseddu, da anni residente a Wolfsburg, in Germania. Al concorso hanno partecipato 18 emigrati. (sev. sir.)

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