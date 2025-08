L’Isola nella morsa delle fiamme  

Un’altra domenica di fuoco nell’Isola, aggredita da un capo all’altro da pericolosi roghi. Oltre 20 incendi ieri, alimentati da vento e alte temperature con un super lavoro per l’apparato dei soccorsi.

Nuorese

Una delle situazioni più critiche nelle campagne di Oliena, dove le fiamme hanno minacciato anche il territorio di Dorgali. Il rogo è partito in località Corcodde e poi, “saltata” la Provinciale 46, ha proseguito nell’area di Gullei. Alla fine oltre 100 ettari in cenere con oliveti, agrumeti e vigne danneggiati e due ruderi distrutti. Grazie all’intervento di quattro Canadair, tre elicotteri, corpo forestale, vigili del fuoco, forestas, protezione civile e barracelli si è riusciti a domare il rogo evitando che arrivasse a Su Cologone, affollato di turisti. Salvato in extremis il bestiame di varie aziende. «Nelle prossime ore la conta dei danni – commenta il sindaco di Oliena, Bastiano Congiu - Fortunatamente gli animali sono stati messi al sicuro e non ci sono stati feriti ma diversi terreni sono in cenere». La sindaca di Dorgali Angela Testone: «Il rogo non ha toccato il nostro territorio ma abbiamo vissuto ore difficili. Solidarietà agli amici di Oliena».

Oristanese

La paura maggiore si è vissuta ieri pomeriggio quando le fiamme hanno minacciato la pineta di Is Arenas. Il bosco, su una superficie di mille 280 ettari fra i territori di Cuglieri, Narbolia e San Vero Milis, è un’oasi verde: l’allarme è stato immediato. Le squadre a terra di vigili del fuoco, forestale e di un elicottero hanno domato subito le fiamme limitando i danni. Nella prima mattinata invece paura a ridosso dello svincolo della 131 a Terralba: le fiamme partite dalle sterpaglie ai lati della carreggiata si sono estese nei campi vicini. Nella tarda serata invece un altro incendio alla periferia di Santa Giusta vicino alla Carlo Felice, minacciando alcune abitazioni. Determinante l’intervento delle squadre a terra e dell’elicottero.

Olbia e Sassari

Paura nella notte tra sabato e domenica nel rione di Monte Rosello Alto per un incendio divampato in via Grazia Deledda in un terreno ricoperto di vegetazione vicina a palazzine e negozi. L’area non è bonificata da anni, l’ipotesi è che qualcuno possa aver appiccato il rogo per provocare una pulizia forzata dell’area. Paura fra i residenti, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato danni più gravi. Sul posto anche i carabinieri. Ieri sera allarme a Pattada per un rogo in località Bantine mentre in Gallura diversi Comuni in via preventiva hanno previsto il divieto di parcheggio sulla costa. Chiusura temporanea del parcheggio comunale di Cala Cavallo e la riduzione della capienza al 50% nelle aree di sosta pubbliche di Cala Suaraccia, Punta Est, Puntaldìa e La Fontanella.

Medio Campidano

Momenti di paura anche nella zona di Is Arenas, dove ieri mattina un rogo ha distrutto vigneti ed eucalipti, minacciando orti e campi coltivati. In azione oltre 50 operatori, due elicotteri regionali e un Canadair. L’incendio ieri è ripartito nella stessa zona colpita pochi giorni fa dalle fiamme: il sospetto è che possa trattarsi di un atto doloso. Oggi la conta dei danni e gli accertamenti. Tra chi ha avuto problemi c’è anche Pietro Sida, presidente Prociv Pabillonis e impegnato in prima persona nello spegnimento: «A causa dell’incuria nelle strade campestri, ho perso metà del mio vigneto e l’impianto di irrigazione, mentre aiutavo a salvare i terreni altrui».

