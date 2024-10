L’Isola nel cuore di Abeijon ed Esposito «Quando Zola ci portava al cinema...» 

Due idoli assoluti del tifo rossoblù, che a diversi anni di distanza dal loro grande periodo in Sardegna mantengono sempre un forte legame e amicizia. Nelson Abeijon e Mauro Esposito di nuovo riuniti, in collegamento video, ieri durante “Il Cagliari in Diretta” su Videolina e Radiolina, interagendo con Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu. Mezz’ora di grande divertimento, dove i due hanno più volte ribadito il loro affetto per Cagliari: «Mi manca molto», ha detto Abe, mentre Esposito ha sottolineato come i sei anni in rossoblù siano stati per lui «straordinari». Con una caratteristica: «Non abbiamo avuto tanti problemi», prosegue l’ex attaccante. «Però, quando li abbiamo avuti, bastava un urlo di uno dei leader - come Abeijón o Lopez - o solo lo squardo di Zola e davamo tutto in partita». Con l’ex centrocampista che, quando si parla di leadership, non è secondo a nessuno: «Zola ti diceva poche cose, non aveva molto bisogno di parlare», fa notare Abeijon. «Lopez lo stesso, io avevo bisogno di parlare di più perché sono fatto così, Esposito faceva parlare il pallone e Langella non sapeva parlare (ride, ndr). A Cagliari stavo bene, ci sono stato otto anni non per soldi ma perché ho capito cosa significhi vestire quella maglia. Eravamo molto uniti e si vedeva in campo: giocare era un piacere».

Il presente

Oggi c’è Udinese-Cagliari ed Esposito è doppio ex: 21 presenze e 2 gol coi friulani dal 1999 al 2001, poi sei mesi al Pescara (dove ora allena nelle giovanili) e il passaggio in rossoblù con 217 partite con 66 reti. «A Udine ho esordito in A, giovanissimo», ricorda. «Di certo il Cagliari troverà un ambiente caldo. L'Udinese è partita col piede giusto, corre tanto e ha fatto ottime prestazioni. Però il Cagliari mi piace tanto per come gioca, ha preso le idee e il carattere di Nicola: lo conosco bene, negli ultimi anni ha fatto benissimo e ha portato la sua impronta a Cagliari. Sarà difficile, però penso che il Cagliari possa fare una buona gara e portare a casa il risultato». Un discorso che condivide pure Abeijon: «Ho visto alcune partite in questo avvio. Che abbia avuto questi ultimi risultati positivi è buono: quando giocavamo noi situazioni del genere ci davano fiducia, anche grazie al supporto della gente».

Il ricordo

Nelson Abeijon e Mauro Esposito assieme al Cagliari hanno giocato dal 1999 al 2006, tolti sei mesi nel 2003 in cui l’uruguaiano era al Como. Con una promozione in Serie A nel 2004 con un altro simbolo in rosa: «Con Zola non vedevamo l'ora di arrivare in ritiro, ci portava al cinema», rivela Esposito. «Ora il calcio è cambiato: non si possono fare paragoni con quell'epoca, che sia meglio non lo so perché per me la qualità è scesa molto». Questo lo mostra anche nel suo lavoro in campo: «Il mio è un ruolo ancor più difficile con responsabilità più grandi, perché hai a che fare con dei ragazzi e a molti manca la mentalità di arrivare in alto che avevamo noi. Dopo la promozione e 16 gol in A il mio stipendio rimase uguale, ora bastano poche partite buone e un giovane chiede il rinnovo». Con Abeijon , fino a giugno vice di Recoba al Nacional, che guarda alla mancanza di uruguayani in rosa: «Nandez ha fatto una scelta di vita più tranquilla, poteva andare in un'altra squadra italiana o in Spagna e Inghilterra ma ha pensato a tutte le cose belle vissute a Cagliari e che la gente gli vuole bene». E ha un augurio: «Magari a breve ne arriverà qualcuno».

