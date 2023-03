«L’Isola modello per il taglio di CO2»  

«La presenza del ministro in videoconferenza rappresenta senza dubbio un segnale positivo del rapporto di collaborazione che si è instaurato tra il governo regionale e quello nazionale. L’Isola non può più aspettare: occorre trovare una soluzione immediata al problema dell’energia», sottolinea l’assessora all’Industria Anita Pili.

La relazione, inoltre, evidenzia che il 75% dell’energia prodotta nell'Isola arriva da fonti termoelettriche tradizionali derivanti da carbone (33%) e gas naturale (34%). L’energia eolica, invece, si ferma al 13%, quella fotovoltaica al 9% e l'energia idraulica resta al 3%. Mentre per quanto riguarda la produzione lorda di energia elettrica, nell’Isola è intorno ai 1.130 kilotep, dei quali il 61% viene consumato in Sardegna, il 24% circa viene esportato all’estero e nelle altre regioni, mentre il 6,6% viene disperso dalle perdite di rete.

Nel report, infatti, si evidenzia come nel 2018 si sia registrata una riduzione delle emissioni pari al 22% circa rispetto al 1990. Nel 2013, invece, la diminuzione era pari al 16% e quattro anni dopo, nel 2017, risultava al 18%. Ritmi e numeri che fanno ben sperare per raggiungere gli obiettivi entro il 2030.

La Sardegna è l’unica regione italiana che supererà gli obiettivi previsti dall’Europa per le emissioni di CO2. È quanto emerge dai dati contenuti nel monitoraggio del Piano energetico e ambientale della Regione, presentati ieri a Cagliari. A confermarlo anche il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che in videoconferenza candida l’Isola «a diventare il modello di riferimento nazionale perché è in linea con le direttive europee al 2030».

La Sardegna è l’unica regione italiana che supererà gli obiettivi previsti dall’Europa per le emissioni di CO2. È quanto emerge dai dati contenuti nel monitoraggio del Piano energetico e ambientale della Regione, presentati ieri a Cagliari. A confermarlo anche il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che in videoconferenza candida l’Isola «a diventare il modello di riferimento nazionale perché è in linea con le direttive europee al 2030».

Nel report, infatti, si evidenzia come nel 2018 si sia registrata una riduzione delle emissioni pari al 22% circa rispetto al 1990. Nel 2013, invece, la diminuzione era pari al 16% e quattro anni dopo, nel 2017, risultava al 18%. Ritmi e numeri che fanno ben sperare per raggiungere gli obiettivi entro il 2030.

L’analisi

La relazione, inoltre, evidenzia che il 75% dell’energia prodotta nell'Isola arriva da fonti termoelettriche tradizionali derivanti da carbone (33%) e gas naturale (34%). L’energia eolica, invece, si ferma al 13%, quella fotovoltaica al 9% e l'energia idraulica resta al 3%. Mentre per quanto riguarda la produzione lorda di energia elettrica, nell’Isola è intorno ai 1.130 kilotep, dei quali il 61% viene consumato in Sardegna, il 24% circa viene esportato all’estero e nelle altre regioni, mentre il 6,6% viene disperso dalle perdite di rete.

«La presenza del ministro in videoconferenza rappresenta senza dubbio un segnale positivo del rapporto di collaborazione che si è instaurato tra il governo regionale e quello nazionale. L’Isola non può più aspettare: occorre trovare una soluzione immediata al problema dell’energia», sottolinea l’assessora all’Industria Anita Pili.

«La Sardegna deve puntare alle energie alternative, ma prima di sostituire qualcosa che già c’è, bisogna trovare una soluzione che non metta in svantaggio i sardi rispetto alle altre regioni – continua Pili -. La strategia energetica regionale deve essere in grado di rispondere a tutte le questioni. La mancata metanizzazione rappresenta uno dei nostri principali gap, per questo è fondamentale il percorso che la Regione sta perseguendo per diversificare le fonti energetiche e poter così affrontare in maniera autonoma la transizione verde».

Le interlocuzioni

Sul tema, e in particolare sul decreto energia, il ministro Fratin ha assicurato che «sono in corso una serie di ragionamenti con il presidente della Regione Christian Solinas per quanto riguarda la posizione del rigassificatore: nel giro di un tempo ragionevole sono certo si possa arrivare a trovare delle soluzioni e delle aree idonee su dove realizzarlo».

Tra le grandi opere, il ministro ha citato il Tyrrhenian Link, il corridoio energetico che sarà realizzato da Terna: «Il doppio cavo sottomarino che collegherà Sicilia e Sardegna con la penisola, di circa mille megawatt, è di straordinaria importanza per l'approvvigionamento sardo».

Sos Enattos

E l’incontro di ieri è stata l’occasione anche per lasciare accesi i riflettori su Sos Enattos. «Il Governo ha tutto l’interesse a sostenere la realizzazione dell’Einstein Telecope a Lula, si tratta di una grande opportunità a livello mondiale», ha aggiunto l’esponente del governo Meloni.

Un altro autorevole sostegno arriva dall’astrofisico Cristiano Galbiati, docente all’Università di Princeton e coordinatore del progetto Aria nella miniera di Seruci nel Sulcis. «Un osservatore di nuova generazione delle onde gravitazionali diventa una “fabbrica” di registrazione di eventi che permetterebbe di esaminare la storia cosmica dell’universo fin dalle sue origini, non solo per una conduzione della scienza importante qui all’interno della regione, ma anche per la formazione locale di centinaia se non migliaia di ricercatori e tecnici, ma soprattutto credo possa essere un impulso molto importante anche per l’economia dell’Isola».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata