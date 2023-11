L’isola in vetrina a Barumini e Pula 

Conto alla rovescia per l’Expo del turismo Culturale che farà tappa a Barumini e Pula. Si presenta come un evento cruciale per la promozione nell’Isola a livello nazionale e internazionale. Giunto alla nona edizione, quest’anno propone il tema de l restauro archeologico come opportunità di promozione e sviluppo del territorio. L’Expo si pone anche una serie altri obiettivi: attirare turisti desiderosi di esperienze diverse rispetto alle classiche mete balneari, rendendo le zone interne fruibili durante tutto l'anno, aprendo nuovi orizzonti e generando nuove possibilità economiche.

Barumini e Pula

Domani e venerdì a Barumini, sabato a Pula. Queste le date. In vetrina 21 tour operator internazionali provenienti dalla Francia alla Repubblica Ceca, dal Belgio alla Germania, dalla Spagna all’Olanda, che si incontrano con oltre 60 realtà turistiche sarde. Ma non solo. Esposizione delle eccellenze dei beni culturali, dell'artigianato artistico e dell'enogastronomia sarda, accompagnate da convegni di rilievo, laboratori, workshop con i tour operator e numerose attività esperienziali, degustazioni a cura degli studenti dell’istituto alberghiero di Villamar, per offrire una panoramica completa delle offerte culturali dell’Isola. Gli espositori avranno a disposizione tremila metri quadrati nei locali del Centro Lilliu, situato vicino al nuraghe Unesco di Su Nuraxi. «Insieme a Soprintendenza e Università di Cagliari – dice Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini - sono in corso una serie di collaborazioni che porteranno all’accensione di un corso universitario sul restauro, il primo nel territorio, che potrebbe essere la prima scuola accreditata Unesco e fungere da volano per numerose attività collaterali che potrebbero sorgere, creando connessioni economiche importanti e la formazione di nuovi posti di lavoro».

Le competenze

In archeologia sono necessarie anche competenze che vanno oltre le mansioni specialistiche ed è quindi un settore che può espandersi e ha prospettive di crescita, coinvolgendo non solo archeologi ma anche geometri, esperti di mezzi specifici per gli scavi, e tante altre figure professionali. L’Expo arriva in un momento in cui è evidente la ripresa del settore del turismo culturale. I numeri per Barumini e i suoi siti dicono che il 2023 è l’anno della ripresa e si avvicina alle 130mila presenze del 2019, in linea con il pre pandemia.

Il futuro

Ma nuove prospettive del turismo culturale non si sviluppano solamente dal numero di biglietti staccati. Ne è convinta Gianfranca Salis, funzionaria della Soprintendenza: «L’archeologia crea un indotto intorno agli scavi, allo studio, al restauro e alla ricerca che c’è dietro. Un sistema che va oltre l’immaginario collettivo dato dal solo biglietto d’ingresso al sito perché a monte, durante le attività citate prima, si attiva un sistema su cui ci sono delle ricadute economiche molto importanti con tante figure professionali impegnate».

