Sardegna sopra i 40 gradi, con temperature massime che sono destinate a salire, in modo costante, fino a mercoledì, raggiungendo picchi estremi intorno (o sopra) i 45 gradi. L’Isola nella morsa dell’anticiclone nordafricano che non mollerà la presa ancora per molti giorni. Alto il rischio di incendi, mentre il caldo potrebbe aver avuto un ruolo nella morte di un ciclista di 48 anni a Cala Regina, nel litorale di Quartu, e di un turista in spiaggia a San Teodoro.

