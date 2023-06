L’Isola in piazza per la Sanità: «Basta con la privatizzazione» 

La protesta contro lo scadimento della Sanità sarda sceglie il colore giallo, ma sulle cause no: nessuno è convinto che un “giallo” ci sia. «Denunciamo l’azione di smantellamento continuo della Sanità pubblica che c’è non soltanto in Sardegna, ma anche nell’intero Servizio sanitario nazionale». Francesco Nieddu, uno dei portavoce del nuovo Coordinamento dei comitati in difesa della Sanità pubblica, non ha dubbi e, subito dopo il lungo corteo da piazza dei Centomila alla Darsena, scandisce: «Com’è ormai chiaro, il disegno è la privatizzazione, magari organizzando le prestazioni sanitarie con le assicurazioni private, e quindi con i servizi erogati dai privati».

Da tutti i territori

L’onda gialla viene da tutta la Sardegna, particolarmente dai territori i cui ospedali sono lasciati agonizzare fra tagli di servizi e scarsità di medici e infermieri. Ci sono i comitati tranne quelli dell’Ogliastra, che non gradiscono la presenza di politici (ci sono deputati e consiglieri regionali di Pd e Cinquestelle, nel corteo) alla manifestazione e per questo si sfilano. Ci sono i sindaci, ben accolti in quanto rappresentanti delle comunità locali. Ci sono i pazienti con i loro malanni e i cittadini, nella prova generale di una manifestazione ancora più imponente attesa per settembre, così come c’è la Cgil. «Non capisco questa polemica da parte di “Giù le mani dall’Ogliastra”», aggiunge Nieddu: «Senza l’azione dei politici, come pensiamo di poter cambiare la Sanità? Sono loro che hanno il potere, quindi per noi devono essere interlocutori credibili e lo misureremo con le azioni concrete cui daranno vita».

Un quadro deteriorato

Al di là delle scaramucce, è indiscutibile che la manifestazione di ieri mattina (agevolata da un venticello fresco) sia stata un successo: di partecipazione, certo, ma anche di motivazione di chi ha voluto sfilare a Cagliari contro il Governo nazionale, certo, ma anche contro la Regione. «Rimproveriamo alla Giunta Solinas», si rabbuia Alessandro Rosas, altro portavoce del Coordinamento dei comitati, «di aver violato i principi costituzionali e lo Statuto autonomo, che garantisce l’assistenza sanitaria a tutti. Avevamo l’ospedale di Sorgono e tanti altri che erano un gioiello, invece ora sono in piena decadenza. Hanno paralizzato la sanità pubblica, hanno sguarnito il Nuorese e parte dell’Oristanese. Noi paghiamo», aggiunge Rosas, i servizi a peso d’oro e ci danno praticamente niente. Rischiamo di morire, quando ci ammaliamo, nei viaggi di supporto a Cagliari, Sassari e Oristano, tutti distanti oltre 70 chilometri dal centro dell’Isola. Smantellano tutto fin dai tempi della Giunta Pigliaru e questi stanno facendo la stessa politica, quella della lega Nord in Lombardia. Applicata in Sardegna non ha alcun senso, se ne accorgono tutti. La Regione rimedi subito, altrimenti si scordino i voti della Barbagia-Mandrolisai, perché noi strapperemo le schede».

Il nodo degli ospedali

Nel mirino dei manifestanti c’è anche l’annuncio, da parte del presidente Christian Solinas, di voler negare a diversi ospedali tra cui il Brotzu (il “gioiello” sanitario dell’Isola) i soldi per le ristrutturazioni, in quanto li si vuole ricostruire altrove. Il coordinamento dei Comitati in difesa della Sanità pubblica reagisce con rabbia: «Solinas vuole dunque negare la manutenzione agli ospedali per anni, considerato che chissà quanto ci vorrà per vedere le nuove sedi», si sente ripetere spesso dall’impianto di amplificazione, dove le voci degli organizzatori si alternano a quelle dei sindaci, che chiedono di non essere abbandonati dal punto di vista sanitario: dallo Stato e dalla Regione. E il proclama del presidente della Regione, inevitabilmente, è letto come ulteriore segno di una volontà di trasferire l’assistenza sanitaria dalla gratuita Sanità pubblica a quella privata, dunque alle assicurazioni, un po’ come negli Stati Uniti d’America.

Fine del pubblico

«La Sanità pubblica non si tocca, noi la difenderemo con la lotta». Lo slogan scandisce il passo del corteo e si risente in piazza Vittime della Moby Prince, alla Darsena. Molti hanno storie di lunghissime liste d’attesa pur soffrendo di malattie gravi, di spostamenti in Sardegna e anche nella Penisola per avere assistenza sanitaria qualificata, di risparmi familiari bruciati dall’esigenza di fare in fretta, e quindi di rivolgersi agli specialisti negli ambulatori privati. È accaduto a molte magliette gialle e no, lo ripetono ancora: «Nessun giallo: stanno privatizzando la Sanità».

