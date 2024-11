«L’Isola in piazza contro il Governo» 

La Sardegna è pronta a unirsi al coro di proteste che in questi giorni stanno attraversando l’Italia contro la manovra finanziaria del governo Meloni. Domani, alle 9, piazza Garibaldi a Cagliari sarà il punto di partenza di un corteo che percorrerà il centro della città fino a piazza del Carmine, dove si terrà un comizio di lavoratori, delegati sindacali e del segretario nazionale della Uil pensionati Carmelo Barbagallo.

Le ragioni

A guidare lo sciopero, i sindacati Cgil e Uil, convinti che la legge di bilancio sia un regalo alle rendite finanziarie e ai grandi patrimoni, a discapito di chi già vive in condizioni di difficoltà. Secondo Francesca Ticca, leader regionale Uil, la legge non risponde alle esigenze di pensionati, lavoratori precari e famiglie a basso reddito. «Siamo le fasce più deboli, ma anche quelle che mantengono l’impalcatura dell’intero sistema italiano, perché siamo gli unici che pagano le tasse. Noi siamo pensionati, lavoratori e precari. Abbiamo sempre lottato per i diritti dei più deboli e non faremo sconti neanche a questo governo».

Per i sindacati dunque la legge di bilancio è un fallimento per quanto riguarda l’occupazione e le politiche industriali: non ci sono risorse per il lavoro, né per le politiche di sviluppo, mentre vengono aumentati i tagli alla sanità pubblica. In particolare, i pensionati sono penalizzati da un aumento misero mensile per le pensioni minime, una cifra che per Cgil e Uil è inadeguata. «Tre euro al mese sono un’offesa – continua Ticca –. Non c’è rivalutazione delle pensioni e non c’è alcun adeguamento al caro vita. Questo è uno schiaffo a chi ha lavorato tutta la vita».

Lo scontro

C’è poi la questione precettazione. Il vicepremier Matteo Salvini ha infatti annunciato di voler ricorrere alla precettazione per ridurre le ore di sciopero, come già avvenuto nel 2023. «Lo scorso anno ci precettò e il Tar ci diede ragione dopo 15 giorni. Salvini dovrebbe capire che il diritto di sciopero è sacrosanto e non può essere limitato dalla politica», risponde Fausto Durante, leader della Cgil Sardegna.

La protesta sarda non è una questione ideologica: l’Isola, secondo i dati dei sindacati, è tra le regioni più svantaggiate d’Italia, con un tasso di occupazione oltre 5 punti inferiore alla media nazionale. Inoltre, i salari sono più bassi rispetto alla media italiana: la retribuzione settimanale media è di 477,6 euro, ben al di sotto dei 562,6 euro della media nazionale.

Sanità

Sul fronte sanitario, la situazione non è migliore. La Sardegna è la prima regione per percentuale di famiglie che rinunciano alle cure: nel 2023. Il 13,7% ne ha dovuto fare a meno, in aumento di 1,4 punti rispetto all’anno precedente. La media nazionale si attesta al 7,6%. Ma forse uno dei dati più allarmanti riguarda i pensionati: oltre il 20% percepisce un assegno inferiore ai 500 euro al mese, mentre il 33% riceve tra i 500 e i 750 euro. «La legge di bilancio non dà risorse a lavoratori, pensionati, giovani, donne. Non affronta il problema del taglio delle tasse, non interviene per migliorare i salari e le pensioni che sono arretrate rispetto al 1991. Noi protestiamo contro una manovra iniqua che danneggia l’economia e la società», afferma Durante.

