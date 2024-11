L’Isola in campo: «Mai più violenza contro le donne»  

Basta soprusi. La giornata contro la violenza sulle donne assume un significato particolare alla luce degli ultimi femminicidi e delle ultime sentenze, a cui oggi si aggiungerà quella per l’omicidio di Giulia Tramontano. Già nel weekend, nei campi delle principali serie calcististiche, i giocatori hanno giocato con il classico segno rosso in volto per testimoniare la loro adesione alla campagna. Su tutto il territorio nazionale si svolgeranno eventi e la Sardegna non poteva restare in silenzio.

I carabinieri

Nutrito il programma delle iniziative del comando provinciale di Cagliari dei carabinieri. Da gennaio hanno risposto a oltre 320 richieste di intervento per eventi riconducibili alla violenza di genere, attivando il Codice Rosso 400 volte. Sono stati contestati oltre 670 reati, tra cui i più ricorrenti sono maltrattamenti contro familiari, atti persecutori, minacce e lesioni personali aggravate. Nei casi più gravi, le denunce hanno portato all'applicazione di misure cautelari in più di 60 occasioni, di cui oltre 40 arresti.

Le iniziative

Oggi a Giba, nella scuola elementare di via Umberto I, alle 9, si terrà un incontro con il coinvolgimento degli scolari e delle autorità locali per discutere sul valore della parità di genere e il rispetto reciproco. A Masainas, alle 11, nella scuola elementare di via Municipio, i carabinieri parleranno dell'importanza della prevenzione e dei segnali da riconoscere per evitare situazioni di violenza. Nel Parco lineare di Selargius, in mattinata, verrà piantato un albero di mimosa, simbolo di speranza e rinascita, per ricordare tutte le vittime di violenza e ribadire l'impegno dell'Arma nel contrasto al fenomeno. A Quartu, in piazza XXV Aprile alle 10, si terrà una marcia aperta a tutta la comunità per dire "No" alla violenza sulle donne. A Iglesias, presso la Sala Blu del Centro Culturale, alle 09.30, verrà promosso il dialogo con i cittadini e fornite informazioni sugli strumenti di supporto disponibili per le vittime. A Carbonia, alle 16.30, nell'Associazione di volontariato O.D.V. di Bacu Abis, i carabinieri interverranno per discutere delle iniziative di prevenzione contro la violenza di genere. A Burcei, in mattinata, si terranno letture itineranti lungo il centro abitato, mentre nel pomeriggio è previsto un incontro presso la Sala Consiliare. A Gonnesa, alle 17.30, i carabinieri saranno presenti al Parco Urbano S'Olivario per un evento di sensibilizzazione. A Lunamatrona, nel plesso scuole medie, e a Sanluri, nel Teatro comunale, si terranno ulteriori eventi di sensibilizzazione. A Muravera, si svolgerà un incontro presso la sala dell'Istituto tecnico commerciale per Geometri Einaudi.

Eventi nazionali

Anche nel resto del Paese non mancano eventi di rilievo. Al Senato, Sala Caduti di Nassirya, alle 16 sarà presentato “Posto occupato-Campagna contro la violenza di ogni genere”. Alla Camera, nella Sala della Regina alle 17, il presidente della Camera Lorenzo Fontana allo spettacolo teatrale “Credi davvero che sia sincero”. Ieri manifestazioni a Roma e in altre città.

Palazzo Chigi arancione

«L'illuminazione della faccia di Palazzo Chigi con il colore arancione, in segno dell'adesione della Presidenza del Consiglio alla campagna Orange the world promossa da UN-Women, vuole essere un messaggio di speranza». Lo dichiara Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. «I simboli da soli non bastano, ma sono importanti purché siano accompagnati da atti concreti. E il nostro governo contro la violenza sulle donne ha agito concretamente fin dal primo giorno. Abbiamo quasi raddoppiato i fondi per i centri anti-violenza e le case rifugio, abbiamo varato una nuova legge che rafforza gli strumenti di prevenzione e dà tempi certi per la loro applicazione, abbiamo promosso campagne di sensibilizzazione a cominciare dalla conoscenza del numero 1522. Il fatto che i centri anti-violenza siano aumentati del 5% negli ultimi due anni, che il numero dei femminicidi sia in lieve calo con il 12% di donne in meno uccise da partner o ex partner, e che le chiamate al 1522 siano in forte aumento, non deve farci sentire soddisfatti». (lo. pi.)

