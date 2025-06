L’Isola ha i suoi luoghi del cuore: l’oro va al faro di Mangiabarche Sul podio anche Oliena e Bosa  

Primo posto per il faro di Mangiabarche a Calasetta. Medaglia d'argento al museo diffuso intitolato a Liliana Cano, a Oliena. Terza posizione per la chiesa di Santa Croce e Sos Misterios a Bosa. È questo il podio sardo del Censimento nazionale del Fai, il Fondo per l’ambiente italiano che invitava a scegliere in ogni regione i “Luoghi del cuore”. Una corsa al voto sempre molto partecipata.

Il primato

Il faro di Mangiabarche ha ottenuto 13.141 preferenze, scalando la lista nazionale delle preferenze sino al 31° posto. Costruito nel 1935 su una secca rocciosa al largo della costa occidentale di Sant'Antioco, è nato per segnalare uno dei tratti più pericolosi per la navigazione nel Sud Sardegna. L'erosione e le violente mareggiate invernali ne minacciano la stabilità, mettendo a rischio la sua stessa esistenza. A fronte di questa situazione, il comitato “Area Mangiabarche di Calasetta” si è attivato per sensibilizzare l'opinione pubblica e promuoverne la salvaguardia, chiedendo, anche attraverso la partecipazione al censimento del Fai, «interventi strutturali urgenti e una più ampia valorizzazione dell'intera area».

Seconda piazza

Il museo Cano ha ricevuto invece 6.943 voti, 64° posizione nella classifica italiana. Anche in questo caso dietro il prestigioso piazzamento c’è il lavoro di un comitato che, in collaborazione con l'archivio Liliana Cano e i volontari del Fai di Nuoro, ha sostenuto la candidatura con l'obiettivo di trovare i fondi per interventi di restauro necessari a preservare «le opere esposte all'aperto, migliorare l'accessibilità e valorizzare questo patrimonio culturale attraverso azioni innovative e tecnologiche».

Il bronzo

Hanno scelto la chiesa di Santa Croce e Sos Misterios a Bosa, arrivata 120° nella graduatoria nazionale, 4.586 partecipanti al censimento del Fai. Identico il copione che ha sostenuto la candidatura del luogo sacro. Il comitato “Per Santa Croce” punta a raccogliere fondi «finalizzati alla riapertura del sito, alla tutela del patrimonio artistico e alla valorizzazione delle tradizioni bosane legate alla Settimana Santa, con l'obiettivo di restituire alla comunità un luogo di grande valore storico, culturale e spirituale».

Per gli altri partecipanti

Stando alle regole del censimento Fai, si va oltre il podio. Tutti i “Luoghi del Cuore" che hanno ottenuto almeno 2.500 voti potranno partecipare al bando post censimento «per il sostegno a progetti di restauro o di valorizzazione culturale».

Nella Penisola

Questa 12° edizione de “I Luoghi del Cuore” è relativa al 2024. Per la cura del patrimonio nazionale, i voti raccolti sono stati 2.316.984, «una straordinaria espressione di coinvolgimento attivo e coesione sociale», hanno sottolineato dal Fai, sostenuto nelle iniziative di tutela da Intesa Sanpaolo. A vincere la classifica generale, con 72.050 preferenze, è stato il santuario Nostra Signora delle Grazie a Nizza Monferrato, in provincia di Asti che per la prima volta sale sul gradino più alto del podio. Secondo posto per la Fontana antica di Gallipoli, 62.967 segnalazioni, uno degli emblemi culturali della città. Terza posizione per la chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro, una frazione di Lerici, in provincia di La Spezia (47.012 voti). La classifica completa è pubblicata su www.iluoghidelcuore.it.

