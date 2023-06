L’Isola guarda già a Parigi 

«Nello sport contano i fatti, non le parole. Per fortuna qui c’è ancora la meritocrazia». E per certificare i “fatti” a cui fa riferimento il presidente regionale Bruno Perra, il Coni ieri ha chiamato sul palco del T Hotel, a ricevere le benemerenze e gli applausi di una platea altamente qualificata, i migliori atleti e tecnici sardi del 2020-2021 e alcuni personaggi che hanno lasciato un segno significativo nella loro vita, dedicata allo sport. O anche società, come la Ferrini Cagliari, un “oratorio laico”, nata nel 1948 come società di scherma in un oratorio e che oggi, come ha sottolineato il vicepresidente Chicco Ruggeri, prosegue «per la grande passione, per far crescere i giovani e per una missione sociale che è quella che ci fa andare oltre le difficoltà». La Stella d’oro al merito sportivo del Coni è meritata come lo sono stati i circa sessanta premi a suo tempo assegnati e ieri consegnati.

Gli atleti top

Tra le tante, due le stelle più brillanti, campionesse d’Europa con le rispettive nazionali: la velocista Dalia Kaddari (per l’occasione accompagnata anche dal nonno) e la pallavolista Alessia Orro hanno rubato la scena. «Le difficoltà ci sono tutti i giorni, a volte va bene, a volte male», ha detto rivolgendosi ai più giovani la duecentista di Quartu, «ma mai smettere di crederci: su lo vuoi, puoi». E Alessia Orro, alla quale finalmente sono stati concessi due mesi di vacanza, in gran parte trascorsi in Sardegna, ha rivelato che sta organizzando un torneo di beach volley nelle sue zone, a San Vero Milis («così chi vuole incontrarmi può venire anche per una semplice foto o per conoscermi, anche senza giocare»). L’amarezza per lo scudetto sfuggito in gara 5 è stata convertita in motivazione: «Solo pensieri positivi: adesso la Supercoppa che è il primo stagionale e poi a cosa potremo fare di più rispetto all’anno prossimo. le aspettative sono molto alte». Sul palco anche Sergio Massidda determinato più che mai a rappresentare l’Italia della pesistica olimpica a Parigi ‘24: «Penso solo a quello, tappa dopo tappa. Niente è scontato, ma siamo ancora in gioco». Poi cerca con lo sguardo Simone Piroddu, il lottatore che è però assente e il cui premio è ritirato dal nonno Vincenzo. Chissà, magari saranno insieme a Parigi.

Sfilata di campioni

Sul palco, sotto gli occhi (tra gli altri) dell’assessora comunale allo Sport di Cagliari, Fioremma Landucci, e dell’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, sfilano discipline di grande tradizione nell’Isola (la pesistica, il pugilato, l’hockey su prato, l’atletica) e altre emergenti (tiro con l’arco, apnea, canoa polo o hockey subacqueo). Sergio Lai ruba il microfono al conduttore Matteo Vercelli per celebrare lo storico tecnico del Cus Cagliari, Pompilio Bargone, poi Antonio Pes, un “monumento” della pallamano che come dirigente a Sassari ha vinto «sei scudetti, quattro coppe Italia e tanto altro», ritira una Stella di bronzo che «è come uno scudetto». C’è lo schivo campione del mondo di pesca subacquea, Cristian Corrias, che guarda la medaglia d’oro per il titolo «a squadre, ma impegno e sacrifici sono gli stessi, anche se per questo devo ringraziare i miei compagni», uno dei quali, Dario Maccioni riceve lo stesso premio. Bruno Perra è prodigo di ringraziamenti: «l’Isola dello sport», come la definisce Gianni Chessa, dimostra di vivere un momento magico. Appuntamento per i premi del 2022, ma la testa è già a Parigi.

