L’Isola fa le barricate contro le scorie Todde: non siamo la discarica d’Italia 

La linea del Governo sulle scorie non passa. I 51 siti individuati da Sogin insistono in sei regioni tra cui la Sardegna e la politica regionale si prepara a fare le barricate dopo le ultime considerazioni del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

La presidente

La governatrice Alessandra Todde avverte l’Esecutivo: «La Sardegna non diventerà luogo idoneo in cui depositare le scorie nucleari. Non accetteremo scelte calate dall’alto che impattano sulla vita dei sardi. La nostra posizione in merito è sempre stata chiara e lineare. E non è la prima volta che lo ribadisco. La Sardegna non è una regione di Serie B e non si farà più calpestare». Todde ha ribadito il concetto parlando a margine della Convention Energies and Transition Confartigianato High School, che si è aperta ieri a Chia: «Il deposito delle scorie non sarà in Sardegna e noi non permetteremo che sia in Sardegna, che ha già pagato dal punto di vista ambientale. Non siamo è la discarica d'Italia. Qua sarà molto complicato per il ministro dell'Ambiente poterlo anche solo proporre». Sul tema dello sviluppo e della fonte energetica, la presidente ha detto di «voler distinguere le cose». Nel dettaglio: «Quando ero al ministero, per esempio, ho finanziato un progetto sulla fissione, quindi non c'è una preclusione ideologica. Noi vogliamo capire bene quelli che sono i temi reali, industriali di questa tecnologia, perché se ne fa tanto parlare ma i reattori di quarta generazione in questo momento non sono ancora industriali e i mini-reattori non sono ancora disponibili». Secondo la governatrice, «se in questo momento l'alternativa sono i reattori di terza generazione che abbiamo già visto in Francia e in Germania e che la Germania sta dismettendo, sicuramente non è la strada che noi vorremmo percorrere. Detto questo la tecnologia va avanti, noi non abbiamo preclusioni ideologiche, ma abbiamo una grande attenzione a come vengono gestiti gli scarti e a come vengono gestite le scorie».

L’interrogazione

A dar forza alla presa di posizione della presidente della Regione interviene anche l’interrogazione al ministro del senatore pentastellato Emiliano Fenu: «Considerato che, tra le attuali 51 zone individuate ne sono annoverate 8 all’interno della regione Sardegna e che interessano i Comuni di Albagiara, Assolo, Usellus, Mandas, Siurgus Donigala, Segariu, Villamar, Setzu, Tuili, Turri, Ussaramanna, Nurri, Ortacesus, Guasila. All’interno delle zone individuate vi sono aree di elevato pregio paesaggistico ambientale, ricche di emergenze archeologiche, storiche e culturali: si chiede se, alla luce delle criticità esposte, il Ministro intenda scongiurare sin da subito il rischio che la Sardegna venga presa in considerazione per l’individuazione del deposito nazionale per i rifiuti nucleari».

Reazioni

Maggioranza e minoranza in questo caso sono accomunate da un secco no alle scorie. Per il capogruppo Pd in Consiglio Roberto Deriu «sarebbe incredibile portarle in Sardegna: il rischio è troppo elevato nel trasporto. La sicurezza prima di tutto». Duro il progressista Francesco Agus. «Mi preoccupa il pressappochismo del ministro: proporre di dividere le scorie in 3 siti, triplicando rischi e costi, è una follia. Allo stesso modo, lo sanno tutti, sarebbe assurdo ubicare un’infrastruttura simile su un’isola con evidenti problemi di trasporto e quindi di sicurezza. Su questo tema serve chiarezza. Pichetto Fratin la pianti di giocare come sta facendo anche sulle aree idonee: è inspiegabile che i territori della Sardegna non siano stati esclusi dall’elenco dei 51 siti idonei». Quindi il coordinatore regionale di FI Pietro Pittalis ricorda: «È una storia vecchia, di cui i governi Pd e grillini si sono lavati le mani. I 51 siti non li ha individuati Fratin, ma la Sogin quando governavano loro. Siamo contrari a qualunque ipotesi di deposito di scorie nell’Isola. In questo senso bisogna tenere alta la guardia e, per quanto ci riguarda, non cambiamo posizione». Sulla stessa linea Fausto Piga (FdI): «Il Consiglio regionale si è già ampiamente espresso in modo unitario e trasversale contro il deposito di scorie nucleare in Sardegna. La pericolosità del trasporto marittimo e le necessarie infrastrutture portuali che oggi mancano rendono ragionevolmente la Sardegna meno indicata a ospitare il deposito. Nessuna Regione vuole il deposito? Comprensibile, ma credo che la dichiarazione di Pichetto Fratin che ne ipotizza tre in tutta Italia, Nord-Centro-Sud, è più una provocazione che una reale intenzione». In ogni caso, come chiosa il riformatore Aldo Salaris, «la Sardegna ha già dato fin troppo per ospitare anche le scorie».

