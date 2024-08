L’isola ecologica non ferma i cafoni 

«Che siano turisti o pendolari della balneazione o residenti nel villaggi turistici, certo è che sono irriducibili cafoni». Giovanni Steri, comandante della Polizia municipale di Arbus, alla richiesta dei cittadini di maggiori controlli va su tutte furie: «Il Comune ha riattivato le isole ecologiche e tracciato gli stalli dei disabili. Blitz quotidiani. Risultato? Otto cassoni quasi vuoti e di fronte cumuli di rifiuti accanto al parcheggio riservato». Eccolo, il quadro attuale della Costa Verde, con i numeri snocciolati dall’assessore all’ambiente, Simone Murtas: «Negli ultimi mesi ci sono stati almeno 100 controlli, molti legati ai divieti di sosta, 50 multe e servizi migliorativi. Purtroppo il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, soprattutto nei centri abitati, è insostenibile, nonostante l’impegno istituzionale e morale».

La Polizia municipale

«Il controllo dell’applicazione dei regolamenti – dice Steri – sta a cuore sia all’amministrazione comunale sia a noi della Municipalizzata. Il decoro e l’ordine del territorio passa anche da questo. Alle polemiche, in particolare nel villaggio turistico di Torre dei Corsari, per l’assenza di parcheggi riservati ai disabili, abbiamo riposto tracciando gli stalli. Ai rifiuti sparsi sul litorale con le isole ecologiche. «Hanno fatto il loro dovere», ha detto qualcuno. «Giusto. Il dovere però non è a senso unico, ciascuno deve fare la sua parte». Steri alla fine lancia un appello: «Noi prendiamo in considerazione le segnalazioni dei cittadini e continueremo senza sosta questa battaglia di civiltà, chiediamo la collaborazione di tutti. Insieme dobbiamo far capire a questi maiali il danno che arrecano all’ambiente al turismo della nostra costa». Sui controlli lungo il litorale di 47 chilometri, il Comune non parte certo dall’anno zero, oltre a quelli sull’abusivismo, sempre più diffuso, durante tutto l’anno, con l’avvio della stagione balneare la presenza delle forze dell’ordine oltre agli agenti del Comune, c’è la stazione estiva dei carabinieri e la capitaneria di porto di Oristano.

I controlli

«Stiamo facendo di tutto – ricorda Simone Murtas – per far sì che il territorio sia il più possibile pulito ed accogliente per una vacanza serena. Purtroppo esistono sacche di inciviltà che non solo pregiudicano i corretti comportamenti della stragrande maggioranza degli ospiti, ma costano anche in termini economici all’intera comunità». Sono tanti i cittadini che si lamentano. «Gli incivili – sbotta un residente, Mario Mura – sono anche dentro il villaggio di Torre dei Corsari. immondezza ovunque e anche inerti. Giorni fa, all’ingresso di casa ho trovato un sacchetto aperto e rifiuti sparsi». Tersilla Torresani, aggiunge: «Pago 300 euro di Tari l’anno, abito qui solo nel mese di agosto. Mi spettano il calendario del ritiro e i sacchetti. Irrispettosa la risposta della società: “li chieda la mattina quando passano gli operatori”. Dovrei aspettare tutta la notte visto che arrivano al buio».

RIPRODUZIONE RISERVATA