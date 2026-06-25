L’Isola e Sarroch terzi 

Una domenica, quella scorsa, tutta dedicata ai Giovanissimi, la categoria preagonistica del ciclismo. A Viareggio, sono andati in scena il Meeting Nazionale Giovanissimi e il Trofeo Bicimparo della Fci. Nel primo, il Veloclub Sarroch ha ottenuto il terzo posto tra le 179 società presenti, confermando una tradizione nell’avviamento al ciclismo che richiama il successo nazionale del 1995. Un risultato che incoraggia i piccoli atleti e gratifica il lavoro dei tecnici e il sostegno appassionato dei genitori. Nel secondo, la Sardegna ha ottenuto lo stesso piazzamento tra le regioni italiane. Per Il Comitato Regionale sardo erano presenti, oltre ai gialloblù, Terranova Olbia, Uc Guspini, Ped. Siniscolese, Pool Bike Serramanna e Samabike.

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