«L’Isola è pronta ad accogliere l’Einstein Telescope» 

Un altro passo avanti per l’Einstein Telescope in Sardegna. Tema al centro dell’incontro di ieri con la proiezione in anteprima del documentario “Einstein Telescope, ascoltare l’universo oltre le stelle”, e il taglio del nastro dei nuovi spazi dell’Istituto nazionale di astrofisica nella sede dell’Osservatorio astronomico di Selargius.

Ottimismo

Un doppio appuntamento che di fatto rappresenta un ulteriore tassello nel percorso a sostegno della candidatura del sito minerario di Son Enattos, a Lula, per ospitare la grande infrastruttura scientifica. «Questa iniziativa, che coinvolge tanti soggetti, dimostra ancora una volta che il progetto dell’Einstein Telescope non riguarda soltanto la Sardegna, ma l’intero Paese», ha esordito la presidente della Regione Alessandra Todde durante l’incontro. «È un progetto che vede la Regione presentarsi da protagonista in Europa, e di questo sono davvero molto orgogliosa. Lo sono perché stiamo assistendo a un percorso in cui tutti gli attori non sono soltanto competenti, ma anche profondamente appassionati».

Il progetto

La governatrice ha poi sottolineato i progressi fatti nel supportare la candidatura: «Stiamo parlando di un percorso a tappe in cui siamo protagonisti e propositivi, un segnale forte nei confronti di chi dice che la Sardegna non è una terra ospitale per la ricerca. E invece il fatto di presentarci con un sito solido, una comunità scientifica forte, istituzioni coese, un rapporto reale di collaborazione tra Governo e Regione, risorse finanziarie pronte e opere di contorno già pianificate, ci rende credibili e competitivi. Credo che questo percorso sarà positivo e porterà alla realizzazione dell’opera».

Presenti la direttrice Inaf dell’Osservatorio astronomico di Cagliari, Federica Govoni, il sindaco di San Basilio Albino Porru e quello di Selargius, Gigi Concu, per il taglio del nastro dei nuovi edifici appena completati nell’ex Polveriera di Cuccuru Angius. «Oggi è un giorno molto importante», le parole di Concu. «È l’ultimo tassello di un iter partito nel 2004, sono decisamente orgoglioso perché in questi diciotto anni vissuti in vari ruoli nell’amministrazione comunale ho seguito passo passo la nascita del Campus. Un’opera che premia come sempre il lavoro di squadra e che speriamo possa essere di buon auspicio per la realizzazione dell’Einstein Telescope in Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA