«L’Isola è indietro, serve un cambio di prospettiva» 

Soddisfatta Legambiente per il via libero definitivo alla direttiva case green, molto delusa per il voto contrario dell’Italia – «che ancora una volta ha dato dimostrazione di scarsa consapevolezza rispetto alla gravità della crisi climatica», dice il presidente nazionale Stefano Ciafani – si chiede di accorciare al massimo i tempi per il raggiungimento degli obiettivi.

La Sardegna è indietro. «Gli edifici nell’Isola sono i responsabili del maggior consumo di risorse energetiche dopo i trasporti. Negli ultimi 10 anni i consumi a loro attribuibili sono stati circa il 38% del totale regionale. Gli edifici più recenti, costruiti in seguito alla data di emanazione delle leggi nazionali sull’efficienza energetica dell’edilizia, sono una minoranza (quelli costruiti in seguito all’emanazione delle direttive europee in materia sono meno del 10%). «È necessario un cambio di passo e di prospettiva», avverte la presidente regionale Annalisa Colombu, «bisogna concentrare gli interventi sugli edifici meno performanti, in cui maggiori sono le possibilità di miglioramento e i complementari incentivi pubblici andranno modulati in funzione del reddito, a differenza di quanto finora fatto. In questo senso intervenire sull’edilizia residenziale pubblica, che coniuga entrambi questi aspetti potrebbe essere sicuramente un primo passo».

Spiega Giorgio Querzoli, responsabile scientifico di Legambiente Sardegna, che «la traiettoria imposta dalla nuova direttiva prevede, entro il 2030, un miglioramento della prestazione energetica del patrimonio residenziale del 16% sul livello del 2020, e poi un ulteriore 20/22% entro il 2035. Perciò il miglioramento dell’1,5% raggiunto con il Superbonus è molto lontano dall’obiettivo: rischiamo di veder mancare uno dei contributi fondamentali alla transizione ecologica proprio da parte di una regione che più di altre è vulnerabile ai cambiamenti climatici.

«Per accelerare», dice Giuseppe Desogus del Comitato scientifico, «sarà necessaria un’attenta programmazione del dove e del come intervenire. In questo senso, è purtroppo necessario rimarcare che la Regione Sardegna, assieme alla Campania, non ha ancora comunicato all’Enea i dati sugli Attestati di prestazione energetica finora raccolti».

RIPRODUZIONE RISERVATA