L’Isola divorata dagli incendi, terrore nel Sassarese e Nuorese 

L’Isola sotto assedio degli incendi. Di una domenica di terrore restano in eredità vastissimi ettari di bosco bruciati, danni ingenti e la conferma di una calamità che continua a sfregiare l’ambiente. Il fronte del fuoco ha coinvolto parte del centro-nord dell’Isola e alcuni territori nella zona sud. Sono il Sassarese e il Nuorese le aree che pagano di più in termini di disastro, in particolare il Goceano e la Barbagia: a Orotelli in tanti si sono rifugiati in strada. L’inferno di fuoco è nella coda di un rogo divampato sabato alle porte di Burgos e che ieri, alle prime ore del mattino, in una domenica dalle temperature record, ha ripreso vigore bruciando ettari di macchia mediterranea. Bonorva e Bottidda hanno completato il triangolo di fuoco che ha provocato distruzione e profondo sgomento tra le comunità. Le squadre della Protezione civile hanno vissuto una giornata campale nella lotta (incessante) alle fiamme, con lo schieramento di un’imponente flotta aerea e un robusto dispiegamento di squadre a terra coordinato dal Corpo forestale.

Case evacuate

A metà pomeriggio, l’allarme è scattato tra Orani e Orotelli per un incendio di vaste proporzioni, probabilmente divampato vicino alla cava di Orani. Intorno alle 17.30 le fiamme hanno raggiunto S’Iscaleddu, alla periferia di Orotelli. Prima, però, hanno ridotto in cenere le campagne tra Iscra e Sinne, lambendo l’area della chiesetta dedicata a Nostra Signora di Sinne. La Protezione civile ha invitato i residenti a trovare riparo in strada: il fuoco è arrivato a cento metri dalle case. Nella zona, oscurata da una nube di fumo, gruppi di allevatori hanno portato in salvo mandrie di mucche e greggi di pecore che pascolavano negli ovili. Qualcuno ha lasciato le case di S’Iscaleddu, rione storico che si estende nella parte più alta dell’abitato, trovando ristoro da parenti e amici. Sono entrati in azione Canadair, elicotteri, uomini e mezzi a terra della Forestale e vigili del fuoco, che hanno anche messo in sicurezza un bombolone del gas.

Terrore nel Goceano

Sulla Sardegna avvolta dal caldo africano, con il vento di scirocco che ha soffiato per tutta la giornata, i roghi sono scoppiati quasi ovunque. Soprattutto la parte settentrionale è stata illuminata come più non avrebbe potuto dalle fiamme che hanno bruciato e distrutto boschi, campagne e lambito i centri abitati. Nel territorio di Bonorva, i ranger della Forestale, sotto la guida della stazione del paese, sono intervenuti con l’ausilio di un elicottero decollato dalla base di Anela, il Superpuma proveniente da Fenosu e di due Canadair che si sono sollevati in volo da Olbia. Le fiamme sono arrivate all’ingresso del paese, in zona Pini. Sempre la Forestale, sotto il coordinamento della stazione di Bono e con il supporto dei vigili del fuoco e delle squadre di Forestas, ha operato su un incendio nelle campagne di Bottidda. Anche qui chiamata in causa la flotta aerea con i Superpuma, provenienti dalle basi operative di Fenosu e Alà dei Sardi, e un Canadair decollato da Olbia.

Sindaco furioso

Stizzito il commento del sindaco di Bonorva, Massimo D’Agostino, sull’incendio che ha sfregiato il territorio: «Avrei voglia di dire diverse cose sull’incendio che, da sabato, ha devastato la periferia del paese, e sull’organizzazione antincendio in generale, ma oggi per Bonorva è una giornata di lutto e di dolore. Solo silenzio. Ci ritornerò». D’Agostino ha affidato ai social il proprio pensiero sulla giornata di terrore che ha investito la comunità di cui è sindaco da ottobre 2021.

