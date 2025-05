L’isola di Serpentara  (per un giorno)  sarà aperta ai turisti 

Sbarcare a Serpentara (isola privata affidata gratuitamente in gestione al Comune di Villasimius) e visitare l’antica torre di San Luigi. Un sogno da parte di tanti appassionati di mare e di storia che potrebbe avverarsi il prossimo 11 maggio in occasione della Giornata nazionale dei Castelli. Il Comune di Villasimius ha infatti dato il via libera all’Istituto italiano dei Castelli per una escursione sia marittima sia terreste all’Isola di Serpentara. Saranno presenti anche i collaboratori dell’Area Marina Protetta «per garantire – viene riportato nella delibera della Giunta comunale – il rispetto delle norme di tutela, sicurezza, decoro e mantenimento dello stato dei luoghi».

L’escursione rientra, appunto, nell’ambito della manifestazione Giornate Nazionali dei Castelli organizzate in tutte le regioni italiane con la finalità di fare visitare le architetture storiche fortificate.

L’isola di Serpentara da sei anni è di proprietà di Fabio Sbianchi, imprenditore romano innamorato della Sardegna (che ha dato l’ok all’Istituto dei Castelli per l’11 maggio). La acquistò ad un’asta fallimentare col sogno, tra l’altro, di mettere in sicurezza proprio l’antica torre di San Luigi. Una volta compiuto questo passo l’intenzione dell’imprenditore era quella di donare definitivamente l’isola al Comune. Intanto – e questa è la prima volta che accade negli ultimi anni – sarà di nuovo possibile (anche se solo per un giorno) sbarcare sull’isola e ammirare da vicino la torre fortificata. (g. a.)

