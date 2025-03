L’isola di San Pietro pronta ad accogliere le navi da crociera 

Carloforte si prepara all’arrivo delle navi da crociera, cinque tra giugno e ottobre. La Capitaneria di Porto ha individuato il punto in cui le navi saranno ancorate alla fonda in rada, mentre i passeggeri raggiungeranno l’isola a bordo di tender e sbarcheranno nell’area “port facility” gestita dalle Marine Sifredi, nel porticciolo pescatori del porto di Carloforte.

Il primo arrivo è fissato per metà giugno, per l’isola sarà un nuovo inizio in un settore turistico nuovo che significa più arrivi e allo stesso tempo più servizi di livello da offrire ai passeggeri che sceglieranno di sbarcare per conoscere le bellezze di Carloforte. «Pensiamo che sia una grande opportunità per la nostra isola – dice il sindaco Stefano Rombi – l’accoglienza formale è in capo alle Marine Sifredi. Come Comune abbiamo potenziato il materiale promozionale e stiamo lavorando perché il centro urbano e l’isola siano al massimo del loro splendore».

Nell’isola di San Pietro arriverà la nave da crociera Explora, ramo Luxury della Msc. Nel suo giro a cinque stelle del Mediterraneo farà tappa a Carloforte per cinque volte, una volta al mese da giugno ad ottobre. Turisti da tutto il mondo sbarcheranno sull’isola di San Pietro per una giornata di svago, relax ed escursioni. La macchina dell’accoglienza è già in movimento, nulla dovrà essere lasciato al caso per l’appuntamento con i croceristi.

