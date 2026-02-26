VaiOnline
Le radici dell’artista affondano a Tula
27 febbraio 2026 alle 00:40

L’Isola di Francesco Renga  «E poi nonno mi insegnò come mungere le vacche» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«La famiglia Renga è sarda». Francesco Renga, da Sanremo dove è in gara con “Il meglio di me”, lo rivendica con orgoglio.

Era di Tula papà Salvatorico, scomparso nel 2020 a 91 anni: da lì si era arruolato giovanissimo nella Guardia di Finanza e si era poi trasferito a Muggia, in Friuli Venezia Giulia. Ed è qui che nacquero i gemelli Gianfrancesco e Paola Renga.

L’estate però si tornava sempre in Sardegna: «Vado in vacanza nell’Isola da quando ho memoria», ricorda Renga, «nonno mi portava in giro col carretto a prendere il mangime delle vacche, mi ha insegnato a mungerle. Mi manca, sempre, anche se ci sono stato poco tempo fa». E per sentire meno la nostalgia dei parenti lontani «con i miei cugini ho una chat di gruppo in cui ci sentiamo spesso. E dove ogni tanto mi diverto a parlare anche in sardo».

Per Renga un cuore diviso in tre: l’Isola, anzitutto, e poi la sua casa, Brescia, dove è cresciuto e ha iniziato a frequentare l'accademia militare seguendo le orme del padre. Ma la musica era la sua vera vocazione: per lei mollò tutto ed entrò a far parte della storica rock band Timoria (in greco antico “aiuto” ma anche “vendetta”) per poi intraprendere la carriera solista con nove album in studio, due dal vivo e tre raccolte.

La terza parte del cuore è in Sicilia, terra d’origine della mamma, morta giovanissima ad appena 52 anni. Si chiamava Jolanda, come la figlia che Renga ha avuto dall’ex compagna Ambra Angiolini e a cui ha dedicato “Angelo”, con cui vinse Sanremo nel 2005. Una mancanza dolorosa che ha segnato tutta la sua vita e anche quella di papà Salvatorico, affetto da Alzheimer, che fino agli ultimi giorni in una residenza per anziani ha continuato a ricordare solo il grande amore di sempre. Per mamma Jolanda nel 2019, sempre al Festival, Renga aveva cantato “Aspetto che torni” ( a.d. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Dal referendum al nodo del 41-bis: la ricetta dell’ex premier per l’Italia

«Il Governo salva i politici, noi del M5S facciamo il salario minimo» 
L’opposizione sta con gli irlandesi: «Assurdo rifiutare 900 nuovi posti di lavoro»

Ryanair, Regione immobile: «La tassa (per ora) resta»

L’ultimatum della low cost non smuove la maggioranza Il Pd: «È un ricatto». Gli altri partiti: «Discussione aperta» 
Al. Car.
L’assalto eolico

Chiese e siti nuragici assediati dalle torri: la rivolta di Luras

No alle pale della Sardegna prime intorno al monolite più grande d’Europa 
Andrea Busia
Industria.

Sider Alloys, no alla ripartenza

Antonella Pani
La storia

Dal camice al palco: la band di medici che canta col sorriso

Dottori di giorno, musicisti la sera: la doppia vita dei “Non solo Ippocrate” 
Sara Marci
La polemica

La Sartiglia difende la sua antica tradizione: «A Oristano nessun cavallo viene maltrattato»

Rispettate tutte le prescrizioni veterinarie. E l’esemplare morto è deceduto per un aneurisma, il malore avuto prima della discesa alla stella non era prevedibile 
Marianna Guarna
Riforma

La legge elettorale di Giorgia Meloni

Sistema proporzionale, premio a chi supera il 40%. Il Pd: irricevibile 