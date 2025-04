L’Isola di Bibi, dinosauro sardo 

Stava risalendo il versante, sulla costa di Baunei, inseguendo le età della terra. I colleghi ricercatori davanti, lei qualche passo indietro. Lo sguardo si poggia all’improvviso su quell’orma fossilizzata. Niente artigli, solo tre dita. «È stato come leggere un titolo a caratteri cubitali», dice la ricercatrice Stefania Sias. Ed è in quel momento che la Sardegna diventa terra di dinosauri, datati 165 milioni di anni fa. Un ritrovamento tutto al femminile: benvenuta Bibi, dinosauro di Baunei.

Scoperta incredibile

«Hai visto l’orma?», dice, quando lo raggiunge, a Sergio Ginesu, ricercatore e docente universitario a Sassari. Lui intuisce immediatamente la portata della scoperta. Tutto avviene mentre girano un documentario, assieme allo studioso Antonio Assorgia: «Non si esce mai per cercare impronte, si esce per studiare, per una ricostruzione paleogeografia». L’emozione delle grandi scoperte.

Al resto ci pensa l’intelligenza artificiale, a cui vengono subito date le necessarie informazioni. Sul video presentato a Sassari, ieri in una conferenza stampa in piazza San Pietro, ecco che compare l’identikit virtuale di Bibi il dinosauro, un lucertolone di un metro e mezzo di lunghezza, e dei suoi compagni, in corsa, in mezzo alle falesie, a due passi dal mare.

Prima volta

È la prima evidenza diretta della presenza di dinosauri nel Mesozoico sardo. Baunei non è un caso: morfologicamente la terra si presta, questa è un’isola di rocce, Capo Caccia, Tavolara. Ma l’Ogliastra è diversa, non ha inclinazioni: in quel punto è una terra sub orizzontale, il ritrovamento è avvenuto alla base dei Tacchi. E poi il mare, la sequenza, un andare e venire di regressione marina. «Una volta pulita, l’impronta è diventata evidente, spudorata – racconta Ginesu – E via via che veniva pulita si è capito che non erano solo impronte di qualcuno e che invece quella era una zona affollata. Per capire cosa avevamo di fronte siamo andati a comparare le dita delle bestie già conosciute. Giurassico, a metà strada del medio. Guardandoci intorno abbiamo trovato impronte da vendere. Una scoperta spettacolare. 165 milioni di anni fa eravamo questo: un grande oceano, una situazione continentale molto ampia. Ci trovavamo in una zona costiera, con ambienti palustri, dove c’era molto da mangiare per gli animali. Questa scoperta è un’occhiata al futuro, una chiave di apertura a un nuovo mondo: abbiamo trovato solo il fumo. Ma dove c’è fumo c’è sempre arrosto».

Bibi

«Bibi era un dinosauro non carnivoro, è possibile che fosse aggressore, ma di insetti e altro: una storia tutta da scrivere – continua Ginesu – Un animale comunque gregario, che viveva in branco». Marco Zedda, paleontologo di caratura, all’università di Sassari, ringrazia gli scopritori: «Qua ci troviamo davanti a un’orma, un piede, che ha subito un processo di fossilizzazione, evento raro. La scienza che studia le impronte si chiama Icnologia: rende possibile ricostruire gli animali, le loro dimensioni, la vita che li circonda. Ci dice se l’animale poggia su due arti o su quattro. Ricostruisce la sua velocità, persino l’andatura. Ci racconta dell’ambiente. Quelle fosse ci parlano. Io le ho misurate – continua – l’immagine è perfettamente compatibile con l’Anomoepus, nome coniato nell’800, che significa “piede senza nome” e comprende più animali. Bibi era bipedale, saltuariamente quadrupedale, animale erbivoro, con un bacino alto fra i 70 e i 90 centimetri, bacino punto fisso, tutto il resto basculante, una lunghezza complessiva tra il metro e 20 e il metro e 60». Si è spalancata una finestra.

«Abbiamo scoperto un giacimento di inestimabile valore, ora dobbiamo andare avanti, cercare di collaborare e non colonizzare – conclude Ginesu – E per farlo ci sono due strade: quella accademica e quella politica. Abbiamo un tesoro sotto ai piedi. Ma la collaborazione è importante: in assenza di buon senso, noi sardi siamo tentati di buttare giù il nuraghe nei nostri terreni, per fare pascolare il bestiame».

