«L’Isola deve puntare su altri mercati» 

La speranza è che la chiusura della porta con gli Stati Uniti possa spalancare un portone altrove. Un augurio che le imprese sarde si fanno dopo la minaccia dei dazi Usa sulle importazioni dall’Italia. E allora, specialmente i produttori dell’agroalimentare, si guardano attorno alla ricerca di mercati emergenti e allo stesso tempo promettenti per dirottare parte delle merci che non varcheranno più come prima l’Oceano Atlantico.

«Purtroppo Trump ci ha abituato ad atteggiamenti che a volte sconfinano nella prepotenza, ma non possiamo stare a guadare a lungo come si evolverà la situazione. Occorre trovare subito un piano alternativo», dice Francesco Porcu, segretario regionale della Cna. «Certo, l’auspicio è che la stangata annunciata dagli Usa sia minore rispetto alle attese e che si possa quindi avviare un dialogo per mitigarne gli effetti collaterali».

Futuro incerto

Il rappresentante della Cna è comunque preoccupato. «Dazi dal 25% in su stravolgerebbero nell’Isola le strategie di vendita all’estero. Servirebbero anni per ricostruire nuovi programmi di marketing in altri mercati. Ecco perché è necessario muoversi subito per non farsi trovare ancora più impreparati nei prossimi anni».

II pecorino Romano è di certo tra i primi prodotti a tremare considerata l'elevata quota di prodotto che vola in America ogni anno. «Grana Padano e Parmigiano ce lo insegnano da tempo», conclude Porcu. «Diversificare le vendite su più fronti evita proprio di trovarsi in difficoltà. Perché un rapporto troppo unilaterale espone spesso al rischio che stiamo correndo ora con gli Stati Uniti».

Brindisi amaro

E se sul fronte del lattiero caseario si trema, da quello enologico non arrivano di certo segnali di fiducia. «Anche un minimo aumento dei costi doganali sarebbe un disastro per prodotti come i nostri che occupano una fascia di prezzo medio-alta», conferma Giovanni Melis, direttore commerciale delle Cantine Su'Entu. «Perché anche se il mercato statunitense negli anni è diventato sempre più importante per le aziende isolane del vino, dall’altra sta registrando una crisi dei consumi crescente che lo rende ancora più difficile da conquistare e mantenere se dovessero inserirsi anche i dazi». Anche il manager della cantina spera in una “pace transoceanica” che riporti tutto alla normalità, o quasi. «Una mediazione sarebbe una bella notizia, ma in attesa di certezze dobbiamo sondare altri mercati. Parlo di Asia, ma anche quello interno. Basti pensare che con l’altissima presenza turistica in Sardegna durante i mesi caldi l’offerta di vini locali potrebbe essere ben più elevata».

RIPRODUZIONE RISERVATA