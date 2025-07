“L’Isola delle Storie” da raccontare E Gavoi festeggia diciannove anni 

Il caldo torrido di queste ore non ha scalfito l’entusiasmo che si respira tra le viuzze in lastricato di Gavoi, dove decine di volontari lavorano ai preparativi della XIX edizione de “L’Isola delle Storie - Festival Letterario della Sardegna” in programma da oggi fino a domenica. Per l’imperdibile evento dell’estate sarda, il rinnovato impegno dell’omonima Associazione, sostenuta da Comune e Regione, Camera di Commercio di Nuoro, Fondazione di Sardegna, seguiti da Unione dei Comuni di Barbagia e Bim. Si aggiungono la partnership con l’Università di Cagliari e le collaborazioni con il Man, l’EU National Institutes for Culture e i sistemi bibliotecari.

Il programma

Si comincia oggi alle 18.30 con l’avvio delle mostre, alla presenza dell’assessora regionale alla cultura Ilaria Portas. Al Museo del Fiore Sardo, il Man di Nuoro presenterà, poi, il film “La montagna magica” di Micol Roubini e a cura di Elisabetta Masala: un'opera che affonda le radici nella dismissione dell’ex miniera d’amianto di Balangero, a due passi da Torino, per riflettere sul rapporto tra uomo, ambiente e memoria. Dopo la proiezione della pellicola, vincitrice del Premio per l’Innovazione Cinematografica al Bellaria Film Festival 2025, i percorsi espositivi dell’associazione culturale Lughenè negli spazi dell’Ex Caserma (“La terra non è piatta” - mostra personale dell’illustratore Andrea Antinori / BLU, bibliografica sulla cultura ecologica, ambientale e decoloniale). Ma il Festival entrerà nel vivo con l’inaugurazione delle 21.30 nel Giardino comunale di Binzadonnia per dare il via, alle 22, allo spettacolo “From Insula to Insula (playing Björk)” che aprirà ufficialmente la XIX edizione, con la voce di Marta Lodde, le percussioni di Alessandro Cau e l’organetto di Pierpaolo Vacca.

La comunità

«Sarà una quattro giorni dall’alto valore comunitario, seguendo il filone che da sempre vede il nostro paese abbracciare un pubblico di affezionati che svalica i confini regionali», dicono dall’associazione, per poi porre l’accento «su una manifestazione dove si fonderanno fra loro geopolitica, emigrazione, guerre, ma anche la sfera più intima con l’educazione sentimentale». Grande la soddisfazione delle istituzioni locali, con il sindaco Salvatore Lai che commenta: «Siamo orgogliosi del lavoro che gli amici de “L’Isola delle Storie” mettono in campo da 19 anni, attirando gli occhi del mondo nella nostra piccola ma virtuosa comunità. Respiriamo un’aria di piacevole attesa con le strutture ricettive solo out e il crescente interesse dei giovani». E mentre al paese è attesa per domenica la visita della governatrice Alessandra Todde, diversi sono gli incontri con autori, reading, laboratori per ragazzi, dialoghi e spettacoli. Spiccano gli incontri di domani, fra la giornalista Elvira Serra e Patrizia Sardo Marras in “La moda non è un mestiere per cuori solitari” e dopodomani “Invecchiare con Filosofia” tra Marcello Fois e Beppe Severgnini. Domenica, dalle 19.30 la chiusura di “Voci contro l’oblio” nello scenario della chiesetta di Sant’Antioco, in cui Paola Caridi dialogherà con Suad Amiry: «Ogni giorno», promettono gli ideatori, «sarà un’occasione unica per attraversare i confini con le parole, l’ascolto e l’immaginazione».

