L’Isola delle storie aspetta il nuovo direttore artistico 

Il nuovo direttore artistico sta per arrivare, dopo l’abbandono di Marcello Fois. Sarà un nome di peso, uno scrittore di primo piano, perché a Gavoi il Festival letterario è una faccenda seria, un evento che riempie d’orgoglio e che il prossimo luglio ritornerà, dopo l’anno di pausa. «A breve abbiamo in programma un incontro, entro Pasqua, con i vertici dell’associazione L’Isola delle storie», spiega il sindaco di Gavoi, Salvatore Lai. «Tuttavia, nell’attesa che venga individuato un nuovo direttore artistico, l’associazione sarà guidata dalla neo presidente Maria Giovanna Serusi. D’altronde, fa parte di questo sodalizio culturale dalla prima ora».

Nuovo corso e solite ambizioni. Dopo la sosta del 2023, il festival gavoese è pronto a deliziare i visitatori, dal 4 al 7 luglio, con la sua impostazione collaudata. «Non ci sarà alcun passo indietro. Per noi non è mai stato solo un festival», rimarca Salvatore Lai. «L’Isola delle Storie dà l’opportunità a una piccola realtà come la nostra di aprirsi al mondo, di diventare un luogo di riferimento per la cultura della nostra terra». Il primo cittadino conclude: «Ripartiamo con entusiasmo, con determinazione. Soprattutto, ripartiamo dai volontari, dai giovani di Gavoi. Da quel collettivo che ha sempre creduto in questa manifestazione».

