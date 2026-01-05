VaiOnline
Radiolina.
06 gennaio 2026 alle 00:06

“L’Isola delle imprese” tra lavoro e scadenze 

Questo pomeriggio, alle 14.30 su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. Ospite della puntata di oggi sarà Stefania Coiana, consulente del lavoro. Nel corso del programma si parlerà della difficoltà delle aziende sarde nel trovare i collaboratori, del processo di selezione dei dipendenti e degli adempimenti fiscali da rispettare nel corso dell’anno.

