Oggi alle 14.30 su Radiolina e alle 21.30 su Videolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi dedicato alle aziende sarde. L’ospite della puntata di oggi sarà Alberto Cellino, presidente di Confindustria Sardegna. Sarà l’occasione per parlare dello stato di salute del tessuto imprenditoriale sardo, dei problemi legati all’insularità e all’eurotassa Ets che ha fatto lievitare i costi per gli autotrasportatori. I podcast delle puntate sono disponibili su Spotify. Repliche su Videolina mercoledì dopo la mezzanotte, venerdì pomeriggio alle 15 e sabato mattina alle 9.

RIPRODUZIONE RISERVATA