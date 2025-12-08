VaiOnline
Radiolina.
09 dicembre 2025 alle 00:15

L’Isola delle imprese: i numeri del bilancio 

Questo pomeriggio, alle 14.30 su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. Ospite della puntata di oggi sarà Serena Morricone, professore associato di financial accounting & analysis della Sda Bocconi. Si parlerà dei numeri chiave del bilancio, quelli che tutti gli imprenditori devono tenere sotto controllo, e dell’importanza degli investimenti.

