14 ottobre 2025 alle 00:06

“L’Isola delle imprese”: formazione d’eccellenza 

Questo pomeriggio, alle 14.30 su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. Ospite della puntata di oggi sará Marina Puricelli, docente della Sda Bocconi e direttrice della scuola d’impresa di Programma US, il progetto di formazione d’eccellenza del gruppo L’Unione Sarda. Si parlerà di organizzazione aziendale, di gestione del personale e del passaggio generazionale all’interno delle imprese.

