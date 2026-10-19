Questo pomeriggio, alle 14.30, su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi dedicato alle aziende sarde. L’ospite della puntata di oggi sarà Giangiacomo Ibba, presidente di Abbi Gruop e amministratore delegato di Crai.

Sarà l’occasione per parlare della storia dell’azienda e del mondo della grande distribuzione, dei problemi legati all’insularità e del rapporto con il territorio del marchio Crai-Tuttigiorni. La puntata sarà trasmessa in video su L’Unione Tv (canale 12) alle 18.30 e su Videolina dopo la mezzanotte.

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