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Radiolina.
29 settembre 2026 alle 00:24

“L’Isola delle imprese” Economia e sviluppo 

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Questo pomeriggio, alle 14.30, su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. L’ospite della puntata di oggi sarà Giorgio Delpiano, presidente di Confapi Sardegna. Economia, sviluppo delle aziende sarde, insularità saranno i temi principali della puntata, che sarà trasmessa in video su L’Unione Tv (canale 12) alle 18.30 e su Videolina dopo la mezzanotte.

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