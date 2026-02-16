“L’Isola delle Imprese” con Michele Ruffi 

Questo pomeriggio, alle 14.30 su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. Gli ospiti della puntata di oggi saranno Cristiano Cincotti e Luca Tronci, del Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali Università di Cagliari. Sarà l’occasione per parlare di diritto societario, dei meccanismi di fusione e delle principali novità normative per le aziende.