VaiOnline
Radiolina.
17 febbraio 2026 alle 00:46

“L’Isola delle Imprese” con Michele Ruffi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Questo pomeriggio, alle 14.30 su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. Gli ospiti della puntata di oggi saranno Cristiano Cincotti e Luca Tronci, del Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali Università di Cagliari. Sarà l’occasione per parlare di diritto societario, dei meccanismi di fusione e delle principali novità normative per le aziende.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti.

Turismo, caro aerei: è allarme

Ryanair è sempre più un caso: la compagnia sta snobbando la Sardegna 
l A. Carta
Difesa del paesaggio: l’amministrazione del capoluogo può fare da apripista per l’attuazione del Piano Pratobello 2026

Cagliari, il freno all’assalto entra in Consiglio

Mozione per adottare l’articolo 3 dello Statuto nel Piano urbanistico comunale 
Roberto Murgia
La sentenza.

Il Tar boccia i pannelli

Andrea Busia
Referendum

Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No

«L’Anm trasmetta la lista dei donatori». E sul “Csm paramafioso”: «Lo disse Di Matteo» 
Napoli

«Mio figlio può essere ancora salvato»

La mamma del bimbo con un cuore danneggiato non si arrende 