“L’Isola delle imprese” C’è Rosi Sgaravatti 

Questo pomeriggio, alle 14.30, su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi dedicato alle aziende sarde. L’ospite della puntata di oggi sarà Rosi Sgaravatti (nella foto), alla guida di un gruppo leader nel settore del florovivaismo. Sarà l’occasione per raccontare la storia dell’azienda e per toccare diversi argomenti, dall’insularità all’internazionalizzazione. La puntata sarà trasmessa in video su L’Unione Tv (canale 12) alle 18.30 e su Videolina dopo la mezzanotte.