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Radiolina e Videolina
10 novembre 2026 alle 00:06

“L’Isola delle imprese” 

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Oggi alle 14.30 su Radiolina e alle 21.30 su Videolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi dedicato alle aziende sarde. L’ospite della puntata di oggi sarà Battista Cualbu, alla guida di Coldiretti Sardegna. Sarà l’occasione per parlare dello stato di salute dell’agricoltura e degli allevamenti nell’Isola, dell’insularità e delle opportunità per i giovani che vogliono affacciarsi in questo mondo. I podcast delle puntate sono disponibili su Spotify. Repliche su Videolina mercoledì dopo la mezzanotte, venerdì pomeriggio alle 15 e sabato mattina alle 9.

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