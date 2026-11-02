Oggi alle 14.30 su Radiolina e alle 21.30 su Videolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi dedicato alle aziende sarde. L’ospite della puntata di oggi saranno i fratelli Matilde e Giancarlo Salis, alla guida di due imprese attive nel mondo della pubblicità e della comunicazione. Sarà l’occasione per parlare dello mercato sardo, di come è cambiato il settore dopo l’avvento dei social network e dell’intelligenza artificiale, e della particolarità della gestione un’impresa familiare. I podcast delle puntate sono disponibili su Spotify. Repliche su Videolina mercoledì dopo la mezzanotte, venerdì pomeriggio alle 15 e sabato mattina alle 9.