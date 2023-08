L’Isola delle bancarelle è in crisi 

È un mondo racchiuso in una piazza. Nei mercati itineranti dell’Isola si può trovare di tutto: dalla frutta e verdura ai detersivi, passando per gli articoli per la casa, abbigliamento, artigianato, enogastronomia e tanto altro ancora. Un carosello di voci, odori e colori che riesce a raggiungere anche il più piccolo e isolato paese del centro, per portare prodotti e servizi che spesso nessun altro può garantire. Ecco perché la Sardegna si conferma la regione più affezionata al commercio ambulante con un record di oltre un terzo del settore senza sede fissa. Un fenomeno con una lunga tradizione che in questi ultimi anni però sta vivendo una crisi pesante che ne sta mettendo a serio rischio la sopravvivenza.

Pericolo

«Il settore è cambiato, con l’arrivo di tanti extracomunitari e il mancato ricambio generazionale delle storiche famiglie», spiega Costantino Sanna, presidente della Fiva-Confcommercio Sud Sardegna. «I giovani si stanno infatti allontanando da questo lavoro e in tanti che hanno girato in lungo e largo l’Isola con una bancarella hanno deciso di fermarsi e stabilirsi in un negozio tradizionale, nonostante affitti e bollette salate».

Il comparto regionale può contare su circa 5.754 operatori, numero crollato di quasi il 16% da prima della pandemia. Il comune di Cagliari, sebbene la crisi, si conferma comunque nei primi cinque d’Italia con oltre la metà degli iscritti ai registri camerali nel comparto del commercio. Un record nei record, in realtà, considerando che in vetta alla graduatoria ci sono amministrazioni con poche decine di migliaia di residenti.

Futuro incerto

Il rappresentante degli ambulanti sardi non nasconde una buona dose di pessimismo. «La modernizzazione dei tempi sembra avere la meglio. Ma per molti piccoli centri siamo ancora un servizio importante, se non indispensabile, da punto di vista economico, ma soprattutto sociale perché, a fatica e modo nostro, riusciamo a contrastare lo spopolamento dei territori più isolati».

Sanna a questo punto si sfoga: «Il nostro è un ruolo che andrebbe tutelato e aiutato proprio per la sua valenza sociale, e invece a volte ci troviamo le stesse amministrazioni comunali a mettere i bastoni tra le ruote. Spesso infatti i sindaci ci relegano in strade periferiche per non intralciare il traffico, danneggiandoci non poco».

Stranieri

In Italia a trainare il settore è la forte presenza di operatori stranieri tra gli imprenditori (di poco inferiore alle 100mila unità, il 56% del totale). L’analisi territoriale svela però un’Italia dai profili variegati, con realtà in cui la quota di ambulanti italiani è schiacciante rispetto a quella dei colleghi stranieri. Ad Andria, il 95,3% dei titolari di impresa del commercio ambulante è italiano, ad Enna l’82,1% e anche in grandi città si assiste allo stesso fenomeno: a Bari (oltre il 78,7%) e Brindisi (con il 70,6%) ma anche a Torino, dove gli ambulanti italiani sono il 66,6% dei titolari di esercizi mobili. All’altro estremo, i territori con minore presenza di imprenditori ambulanti nati in Italia sono le province di Catanzaro (solo il 20,5% rispetto al totale), Reggio Calabria (21,3%) e Caserta (23,1%).

