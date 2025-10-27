L’Isola del Romanico, boom di presenze tra mostre e concerti 

Visite guidate, spazi musicali e artistici, libri e storia medievale in primi piano. Si chiude con successo la due giorni all'insegna della cultura e delle radici, con la prima adesione del Comune di Selargius alla Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”: centinaia i visitatori che hanno affollato gli oltre dieci appuntamenti concentrati nel fine settimana nelle chiese di San Giuliano e San Lussorio, il cuore pulsante della manifestazione svolta in concomitanza con il Novenario di San Lussorio.

«Un nuovo ingresso, quello di Selargius, che con il suo patrimonio culturale dimostra di avere tanto da far vedere», il commento di Antonello Figus, presidente della Fondazione che nel week end ha fatto tappa in città. «Parliamo di due chiese romaniche importanti, ricche di storia e di fede, preservate e ben tenute. Inoltre il Comune, insieme ad altre associazioni e realtà locali, ha dimostrato di saper organizzare in poco tempo un calendario di eventi culturali e artistici di grande rilievo». Nella due giorni fra San Giuliano e San Lussorio si sono concentrati anche laboratori di ceramica, mostre fotografiche, focus sui giochi medievali, esibizioni musicali.

«Due giornate intense e ricche di cultura», il commento dell’assessora alle Politiche culturali Sara Pilia, «questa prima partecipazione di Selargius alle Giornate del Romanico rappresenta un momento di grande orgoglio e crescita culturale per la nostra comunità. La manifestazione», aggiunge ringraziando associazioni, cittadini e visitatori, «ha mostrato un territorio ricco di talenti e profondamente legato alle proprie radici».

